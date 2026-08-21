Ulice se u minutama pretvorile u rijeke, automobili jedva prolaze: Pogledajte kaos

Snažno nevrijeme zahvatilo je dijelove Italije, a bujične poplave u nekoliko su turističkih mjesta u samo nekoliko minuta pretvorile ulice u rijeke.

Snimke iz Italije prikazuju automobile kako se probijaju kroz duboku vodu, dok su obilna kiša, jaki udari vjetra i tisuće munja uzrokovali poplave, odrone i veliku materijalnu štetu.

🚨 Today, Thursday 20 August



A violent cloudburst unleashed itself on Chiavari, Liguria, Italy 🇮🇹



Turning the streets into rivers and the cars into boats



The absurd Italian summer continues pic.twitter.com/D1cEkb9Bg3 — Mambo Italiano (@mamboitaliano__) August 20, 2026

Posebno dramatične scene stižu iz Chiavarija, turističkog mjesta istočno od Genove, gdje je palo čak 126 milimetara kiše, piše The Sun.

Voda je preplavila ulice, stanovnici su se probijali kroz poplavljene dijelove grada, a automobili su na snimkama izgledali gotovo poput čamaca.

🔴 Video di Massimiliano Mazzei della piena del Torrente Bagnone a Bagnone (MS) a seguito del temporale auto rigenerante che ha scaricato oltre 300 mm di pioggia in Lunigiana. https://t.co/qGnOlPfr0V pic.twitter.com/Qvha5ZCtCz — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 21, 2026

Meteorolozi upozoravaju da su ondje nastale manje, ali izrazito snažne olujne ćelije koje su se s mora premjestile prema kopnu i izazvale lokalne poplave.

Evakuacije, odroni i vjetar jači od 100 km/h

Nevrijeme je pogodilo i druge dijelove sjeverne i središnje Italije. Kako prenosi Sky TG24, u Toskani je tijekom oluja zabilježeno oko 18 tisuća udara munja, a na obali su udari vjetra dosezali oko 106 kilometara na sat. Rušila su se stabla, oštećeni su automobili i krovovi, dok su ponegdje zabilježene i pijavice.

U Lombardiji su obilne oborine pokrenule odrone i klizišta. Stotine ljudi morale su napustiti domove i kampove, među njima i gosti kampa kojem su istodobno prijetili nabujala rijeka i klizište.

🌬️ Video di Paolo Nucci, per Il Tirreno, delle intense raffiche di vento che nella serata di ieri hanno colpito Larciano (PT).



Il video di Paolo Nucci è stato registrato dal Circolo Arci. Danni da vento segnalati in tutto il Pistoiese. pic.twitter.com/C1OZRxXedQ — Italia 24H Live 🔴 – Notizie dall'Italia (@Italia24HLive) August 21, 2026

Meteorološke službe upozoravaju da nestabilno vrijeme još nije završilo te da su nove oluje moguće i tijekom sljedećih dana.