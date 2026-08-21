Dječaci zapalili vatru na Gripama pa ugledali policiju i dali se u bijeg: Jedan završio u bolnici

Trojica maloljetnika, svi rođeni 2013. godine, zapalila su u srijedu navečer suhu travu i grančice u blizini restorana u trgovačkom kompleksu na Gripama u Splitu.

Policija je dojavu o vatri zaprimila oko 21 sat, nakon čega su policajci stigli na etažu na kojoj je buknuo požar.

Kada su ih ugledali, dječaci su pokušali pobjeći, no jedan od njih se spotaknuo i pao.

Požalio se na bol u ruci pa su policajci pozvali hitnu pomoć, koja ga je prevezla u bolnicu gdje su mu pružili liječničku pomoć. Tamo su stigli i njegovi roditelji.

Policija razgovarala s dječacima i roditeljima

Policija je utvrdila identitet sve trojice maloljetnika te je, uz nazočnost roditelja, s njima obavila razgovore.

Budući da su mlađi od 14 godina, ne mogu kazneno ni prekršajno odgovarati. Policija je zato o događaju obavijestila Općinsko državno odvjetništvo za mladež i Hrvatski zavod za socijalni rad kako bi poduzeli mjere iz svoje nadležnosti.

Iz policije pritom ponovno upozoravaju roditelje da s djecom razgovaraju o opasnostima paljenja vatre.

Ono što djeci može izgledati kao igra ili eksperimentiranje, posebno tijekom ljetnih mjeseci, vrlo se brzo može pretvoriti u ozbiljan požar, upozoravaju iz policije.