FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OPASNA IGRA /

Dječaci zapalili vatru na Gripama pa ugledali policiju i dali se u bijeg: Jedan završio u bolnici

Dječaci zapalili vatru na Gripama pa ugledali policiju i dali se u bijeg: Jedan završio u bolnici
×
Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL

'Apeliramo još jednom na roditelje da ukažu djeci na štetnost ovakvog ponašanja', poručuju iz policije

21.8.2026.
14:19
Jaga Komazec
Tomislav Miletic/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Trojica maloljetnika, svi rođeni 2013. godine, zapalila su u srijedu navečer suhu travu i grančice u blizini restorana u trgovačkom kompleksu na Gripama u Splitu.

Policija je dojavu o vatri zaprimila oko 21 sat, nakon čega su policajci stigli na etažu na kojoj je buknuo požar. 

Kada su ih ugledali, dječaci su pokušali pobjeći, no jedan od njih se spotaknuo i pao. 

Požalio se na bol u ruci pa su policajci pozvali hitnu pomoć, koja ga je prevezla u bolnicu gdje su mu pružili liječničku pomoć. Tamo su stigli i njegovi roditelji.

Policija razgovarala s dječacima i roditeljima

Policija je utvrdila identitet sve trojice maloljetnika te je, uz nazočnost roditelja, s njima obavila razgovore. 

Budući da su mlađi od 14 godina, ne mogu kazneno ni prekršajno odgovarati. Policija je zato o događaju obavijestila Općinsko državno odvjetništvo za mladež i Hrvatski zavod za socijalni rad kako bi poduzeli mjere iz svoje nadležnosti.

Iz policije pritom ponovno upozoravaju roditelje da s djecom razgovaraju o opasnostima paljenja vatre.

Ono što djeci može izgledati kao igra ili eksperimentiranje, posebno tijekom ljetnih mjeseci, vrlo se brzo može pretvoriti u ozbiljan požar, upozoravaju iz policije.

Pu Splitsko DalmatinskaMaloljetniciNamjerno Izazivanje PožaraSocijalni Rad
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike