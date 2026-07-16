Strašna nesreća kod Karlovca: Muškarac poginuo dok je spaljivao suhu travu

Smrtno je stradao 77-godišnji muškarac koji je u srijedu na području karlovačkog prigradskog naselja Gradac spaljivao suhu travu, izvijestila je u četvrtak Policijska uprava karlovačka.

Vatrogasci ugasili požar

Policija navodi da su požar ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe.

Iz karlovačke policije su rekli da slijedi izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.