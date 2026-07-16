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TRAGEDIJA /

Strašna nesreća kod Karlovca: Muškarac poginuo dok je spaljivao suhu travu

Strašna nesreća kod Karlovca: Muškarac poginuo dok je spaljivao suhu travu
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Foto: Shutterstock/Ilustracija

Policija navodi da su požar ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe

16.7.2026.
10:32
Hina
Shutterstock/Ilustracija
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Smrtno je stradao 77-godišnji muškarac koji je u srijedu na području karlovačkog prigradskog naselja Gradac spaljivao suhu travu, izvijestila je u četvrtak Policijska uprava karlovačka.

Vatrogasci ugasili požar 

Policija navodi da su požar ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe.

Iz karlovačke policije su rekli da slijedi izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.

KarlovacPoginuoSpaljivanjePožar
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