Strašna nesreća kod Karlovca: Muškarac poginuo dok je spaljivao suhu travu

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Policija navodi da su požar ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe
Smrtno je stradao 77-godišnji muškarac koji je u srijedu na području karlovačkog prigradskog naselja Gradac spaljivao suhu travu, izvijestila je u četvrtak Policijska uprava karlovačka.
Policija navodi da su požar ugasili pripadnici Javne vatrogasne postrojbe.
Iz karlovačke policije su rekli da slijedi izvješće Županijskom državnom odvjetništvu u Karlovcu.