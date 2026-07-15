Buknuo požar na kamp-kućici kod Šibenika: Poginula jedna osoba

U požaru koji je u srijedu oko 14.35 sati izbio na kamp-kućici u Mučićima na području Brodarice, smrtno je stradala jedna osoba.

Na mjesto događaja žurno su upućeni djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Šibenik, a požar je lokaliziran u 16.30 sati.

"Nakon što se požar u potpunosti ugasi, slijedi očevid radi utvrđivanja uzroka nastanka požara te identiteta i uzroka smrti stradale osobe", priopćili su iz Policijske uprave šibensko-kninske.