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Buknuo požar na kamp-kućici kod Šibenika: Poginula jedna osoba

Buknuo požar na kamp-kućici kod Šibenika: Poginula jedna osoba
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Foto: Zeljko Lukunic/PIXSELL

Slijedi očevid zbog utvrđivanja uzroka nastanka požara te identiteta i uzroka smrti smrtno stradale osobe

15.7.2026.
18:21
danas.hr
Zeljko Lukunic/PIXSELL
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U požaru koji je u srijedu oko 14.35 sati izbio na kamp-kućici u Mučićima na području Brodarice, smrtno je stradala jedna osoba.

Na mjesto događaja žurno su upućeni djelatnici Javne vatrogasne postrojbe Šibenik, a požar je lokaliziran u 16.30 sati.

"Nakon što se požar u potpunosti ugasi, slijedi očevid radi utvrđivanja uzroka nastanka požara te identiteta i uzroka smrti stradale osobe", priopćili su iz Policijske uprave šibensko-kninske.

BrodaricaPožarKamp Kućica
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