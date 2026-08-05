Heroj najljepše nogometne priče do 22. je bio amater, a na trening i danas dolazi biciklom

Prošle je sezone švedski Mjällby bio priča godine. Klub iz malenog ribarskog mjesta osvojio je prvu titulu u povijesti, a odmah zatim i kup i tako dospio na naslovnice gotovo svih svjetskih (sportskih) medija.

Jedan od onih koji su bili ključni u tom uspjehu jest i napadač Jacob Bergström, koji je i ove sezone krenuo jako. Tridesetjednogodišnji napadač zabio je već šest pogodaka ove sezone, a sada je za BBC ispričao svoju (i Mjällbyjevu) priču.

"Kada sam prvi put došao ovdje, bili smo u trećoj ligi. Sam potpis za klub tada mi je značio sve. Nikada nisam sanjao nešto ovakvo. Zapravo, o tome nisam ni razmišljao. Ludo je što sam danas ovdje i što sve ovo proživljavam baš s Mjällbyjem", rekao je Bergström, koji je na početku karijere radio za Subway, prehrambeni lanac poznat po sendvičima.

Bergström nije prošao profesionalnu akademiju te je igrao amaterski do 2018., kada je s 22 godine potpisao za Mjällby. Šveđanin kaže da ga je u tadašnjeg trećeligaša privuklo more.

"Ovdje imate more i ljude. Prekrasno je uz plažu. Zimi nema puno ljudi pa to nije za svakoga, ali nama savršeno odgovara", kaže igrač koji je odrastao sat vremena vožnje od Hällevika, mjesta iz kojeg je Mjällby.

Lokalni heroj

Kada se 2023. nakon kratke epizode u Djurgårdenu vratio u Mjällby, zajedno sa suprugom preselio se u Hällevik. Danas ondje žive s dvoje djece. Iako je tijekom zime riječ o mirnom ribarskom selu, ljeti se broj stanovnika učetverostruči zbog turista.

Bergström, koji na utakmice i treninge dolazi biciklom, povezao se s lokalnom zajednicom. Navijači Mjällbyja danas ga smatraju jednim od svojih, a visoki napadač postao je simbol borbenog duha malih sredina iz ovog dijela Švedske. Jednom je slavio pogodak ispred navijača Malmöa, koji su ga zasuli pivom, a on je kasnije kroz smijeh rekao da je "imalo jako dobar okus".

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Nakon prošlosezonske pobjede protiv velikog rivala uzeo je megafon i poveo navijanje, a ove sezone vodi klub ka Ligi prvaka. U drugom je pretkolu bio strijelac protiv Lincoln Red Impsa u pobjedi 3-0, da bi u utorak u trećem pretkolu asistirao za jedini pogodak svog kluba u porazu 1-2 od Slovana iz Bratislave.

"Igranje u Europi posebno je za cijelo selo i za sve u klubu. Svaki put kad biciklom krenem prema stadionu, vidim ljude u žuto-crnim dresovima. U gotovo svakom dvorištu vijore se klupske zastave. Prekrasno je vidjeti kako se svi okupljaju i koliko su ponosni na ono što smo zajedno ostvarili", rekao je Bergström i zaključio:

"Dugujem ovom klubu sve. Cijeli sam život ovdje. Mjällby je vjerovao u mene i zato ću mu zauvijek biti zahvalan."

"Čak i ako ne uspiju prirediti još jedno iznenađenje, već su osigurali nastup najmanje u Konferencijskoj ligi, što znači da će Jacob Bergström uskoro imati priliku upoznati još pokoju veliku nogometnu zvijezdu", zaključak je BBC-ja.