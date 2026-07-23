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Slovenski klub u problemima: Ostali zatočeni u Malmöu na dan utakmice protiv Farana

Slovenski klub u problemima: Ostali zatočeni u Malmöu na dan utakmice protiv Farana
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Koprani nisu poletjeli iz Malmöa jer je stigla obavijest da je zračna luka na Farskim otocima zatvorena zbog magle

23.7.2026.
9:04
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Slovenski prvoligaš Koper trebao bi u četvrtak navečer igrati prvu utakmicu drugog pretkola Konferencijske lige protiv Runavika na Farskim otocima.

Međutim, Koprani su doživjeli brojne neugodnosti na putu do Farskih otoka i ostali su praktički zatočeni u švedskom Malmöu. Nogometaši Kopra trebali su čarter letom u srijedu dan prije utakmice odletjeti na Farske otoke iz Trsta, ali je let prvo odgođen s 10 ujutro na 16 sati da bi se dodatno odgodio na 18 sati, piše slovenski SportKlub.

Do kašnjenja je došlo zbog rasporeda termina za slijetanje i polijetanje u Kopenhagenu, gdje je čarter-let ekipe iz Kopra trebao nadopuniti gorivo prije leta preko mora prema Farskim otocima. Zbog preopterećenosti zračne luke u danskoj prijestolnici, let je preusmjeren najprije u Stavanger u Norveškoj, a zatim u Malmö u Švedskoj.

Tamo je došlo do novih problema. Koprani nisu poletjeli iz Malmöa jer je stigla obavijest da je zračna luka na Farskim otocima zatvorena zbog magle. Momčad Kopra morala je prenoćiti u švedskom gradu. Morali su improvizirati pa će tako danas, na dan utakmice autobusom stići iz Malmöa u Kopenhagen, a onda redovnim letom koji polijeće u 11:30 iz glavnog grada Danske doći do Farskih otoka.

Koprani su htjeli dan prije utakmice doći u Klaksvík gdje će igrati protiv Runavika, a ovako će biti sretni ako na stadion dođu na vrijeme za utakmicu.

KoperMalmöFarski Otoci
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