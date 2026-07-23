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NAJBOLJI STRIJELAC /

Vatreni napadač nastavio zabijati nakon SP-a: Pogledajte sjajan pogodak

Vatreni napadač nastavio zabijati nakon SP-a: Pogledajte sjajan pogodak
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Foto: Brian McLean/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia

Musa je 13. pogotkom sezone u svom 16. susretu sezone MLS-a, postao i najbolji strijelac lige

23.7.2026.
8:37
HinaSportski.net
Brian McLean/ZUMA Press Wire/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Hrvatski reprezentativac Petar Musa postigao je pogodak u svom prvom nastupu za FC Dallas nakon povratka sa Svjetskog prvenstva

U gostima kod Portland Timbersa Musa je ušao s klupe i zabio za vodstvo 2-1 u 88. minuti, ali je Dallas do kraja primio gol za konačnih 2-2. 

Musa je 13. pogotkom sezone u svom 16. susretu sezone MLS-a, postao i najbolji strijelac lige. Trinaest golova ima i Belgijanac Hugo Cuypers, ali Petar ima i dvije asistencije. Leo Messi je treći u poretku strijelaca s 12 golova i 7 asista. 

 

 

Musa (28) je postao igrač Dallasa u veljači 2024., kada je stigao iz Benfice u transferu vrijednom 10 milijuna eura. Karijeru je započeo u NK Zagrebu, a igrao je i za Slaviju Prag, Viktoriju Žižkov, Boavistu te Slovan Liberec.

Dallas je trenutno osmi u MLS-u s 26 bodova, a vodi Nashville s 39.  

Petar MusaDallasMls
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