Prvi derbi sezone u SHNL-u gotovo će sigurno biti odgođen

Nova sezona HNL-a počinje već za nešto više od tjedan dana, a vrlo je izgledno da će već prvi derbi koji imamo, onaj u drugom kolu između Dinama i Rijeke morati biti odgođen.

Naime, po rasporedu bi Dinamo i Rijeka trebali igrati na Rujevici u drugom kolu, ali zbog europskih obaveza bi utakmica mogla biti odgođena. Razlog neće biti što bi jedna od ekipa tražila odmor već je jednostavno raspored prenatrpan da bi se utakmica održala u regularnim uvjetima.

Da bi se taj scenarij dogodio Dinamo i Rijeka bi trebali proći Thun odnosno Derry i plasirati se u treće pretkolo Lige prvaka, odnosno Konferencijske lige. Nadamo se i vjerujemo da će se to dogoditi, a onda bi međusobni ogled došao pod veliko pitanje. Dinamu bi prvu utakmicu trećeg pretkola LP igrao 4. ili 5. kolovoza, a uzvrat bi sigurno bio u utorak 11. kolovoza jer je 12. kolovoza rezerviran za UEFA-in Superkup.

Rijeka bi svoje utakmice trećeg pretkola igrala u četvrtak. Time termin subote 8. kolovoza postaje teško izvediv jer bi Rijeka imala samo jedan dan odmora, a nedjelja 9. kolovoza značila bi samo jedan dan odmora za Dinamo uoči uzvrata trećeg pretkola.

To bi značilo da će se derbi Rijeke i Dinama gotovo sigurno odgoditi jer teško je zamisliti da bi ijedna momčad pristala na samo dan odmora.