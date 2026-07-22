Zvezda zahvalila sjevernoirskom klubu na nacionalističkom transparentu: Oni se oglasili

Prvak Srbije Crvena zvezda pobijedio je sjevernoirskog prvaka Larne 4-0 na gostovanju u drugom pretkolu Lige prvaka i tako su Beograđani već nakon prve utakmice napravili velik korak k drugom pretkolu gdje ih čeka bolji iz dvomeča Egnatia - Celje (prva utakmica 3-3).

Za Zvezdu je dva gola dao Bruno Duarte, a po jedan su zabili Muhammed Cham Saračević i Vasilije Kostov. Veliku pažnju javnosti je izazvao transparent na domaćoj tribini na kojem je pisalo "Kosovo je Srbija". Kako je transparent bio na tribini za domaće navijače, mnogi su to protumačili kao podršku Larnea srpskim nacionalističkim stremljenjima. Čak je i Zvezda na službenom X profilu objavila fotografiju i napisala "Hvala, Larne", ali sjevernoirski klub javio se službenim priopćenjem.

"Nogometni klub Larne upoznat je s fotografijom koja kruži nakon sinoćnje utakmice UEFA Lige prvaka protiv FK Crvena zvezda na stadionu Inver Park. Tijekom prvog poluvremena, iznad reklamnog panoa na tribini McKay pojavila se zastava političkog sadržaja. Nakon što smo na to upozoreni, naše službe sigurnosti na stadionu brzo su reagirale i uklonile zastavu.

Sinoćnja večer bila je povijesna za klub, grad i cijelu zajednicu jer smo na svom terenu ugostili klub veličine, ugleda i povijesti kakve ima FK Crvena zvezda. Taj događaj ne bi smjeli zasjeniti postupci pojedinca koji nije navijač Nogometnog kluba Larne, već je utakmici prisustvovao kao neutralni promatrač na domaćoj tribini. Kao klub ponovno ističemo stav da političkim simbolima i isticanju političkih poruka nije mjesto u nogometu", stoji u priopćenju.