Dobro drugo poluvrijeme pokazalo je da nema drame, a dobre vijesti stižu i iz Turske

Odluka pada u Zagrebu. Thun - Dinamo 1:1. Nema drame - pokazalo je to drugo poluvrijeme. Miha Zajc je pogodio, a mogli su i drugi. Namjestit će se nišanske sprave za Maksimir, neuigranost obrane i nedostatak intenziteta - na tome će raditi trener Kovačević uoči uzvrata. A radi se i na - Dominiku Livakoviću. Priča Marije Krolo.

Spor protok lopte, neodlučnost u napadu i nakon 20 minuta utakmice... Thun 1, Dinamo 0. A i kad vidite izraze lica navijača na poluvremenu - jasno vam je da ih igra nije baš oduševila.

"Došle su te neke stvari koje Thun dobro radi. Te duge lopte, druge lopte, imali smo neke šanse i prvo poluvrijeme, ali bili smo u fazi napada prenervozni. Prerano smo završavali, malo smo i šutirali", rekao je trener Mario Kovačević. A onda su u drugom šutirali malo više. Pa je tako i jedan udarac Mihe Zajca pronašao put do mreže Thuna - tek u 86. minuti.

Očekivano, uzrok problema bila je i umjetna trava - no hrvatski prvak u tome ne traži alibi. "I njima i nama je ta umjetna trava, sigurno nije lako igrat, ali tako je to, moramo se prilagoditi, nije to nikakav izgovor. Možda nam je zato trebalo prvih 10-15 minuta, ali onda znaš što te očekuje, tako da nema izgovora", riječi su strijelca Zajca.

A o Dinamu se danas piše i u Turskoj, ne zbog utakmice s Thunom već tvrde - sve je riješeno, Livaković se vraća u Zagreb za 5 milijuna eura. Švicarsko prvenstvo u kojemu Thun traži obranu naslova, starta ovoga vikenda - u subotu su u Luzernu, a sljedeća stanica je Zagreb. Vremena za oporavak je malo, no remi bi, čini se, unaprijed potpisali.

"Pretpostavili smo da, kada spuste loptu na zemlju, oni su bolji. Kada šaljemo dubinske lopte i stojimo visoko, mi smo bolji. To je bila realnost", rekao je trener Thuna Privitelli.

Drugi čin čeka nas na Maksimiru - odluka o putniku u treće kolo pada za točno šest dana.

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.