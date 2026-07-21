Zajc: 'Mi moramo bolje kakva god da je trava! U Zagrebu će biti drugačije'

Preokret u zadnjim minutama utakmice. Dinamo je igrao 1:1 protiv Thuna u Švicarskoj u drugom pretkolu Lige prvaka.

Gromoglasnu podršku imao je Dinamo s tribina, a 900 navijača stiglo je - što iz Hrvatske, što iz Švicarske. Poveli su Švicarci već u 20. minuti. Opasno je prijetio Dinamo u drugom poluvremenu, ali gol nisu uspjeli zabiti sve do 86. minute kada je Švicarce iznenadio Zajc.

Thun je inače švicarska senzacija, osvojili su švicarsko prvenstvo, a sezonu prije igrali su u Drugoj ligi i to s minimalnim budžetom.

Iz Thuna se uživo javila Donna Diana Prćić kojoj su pred mikrofon stali Miha Zajc i Mario Kovačević.

"Na kraju moramo biti zadovoljni da smo zabili taj gol i da je završilo neriješeno. Sigurno da smo htjeli više. Mogli smo puno bolje u tom prvom poluvremenu, ali eto. Znali smo da će biti teško i još taj specifičan teren. A i oni su nezgodna ekipa i bilo nam je teško na početku. U drugom poluvremenu smo bili puno bolji i šteta što nismo više zabili", rekao je Zajc pa nastavio:

"Oni su stvarno nezgodni. Igraju specifičan nogomet. Imaju dva napadača i te duge lopte. Bili smo lođi na tim dugim, ali i na drugim loptama koje nismo kupili. Onda jednostavno sve bude teže. Na poluvremenu nam je trener rekao da ne smijemo izgubiti glavu i da moramo ostati mirni. Igra se još i drugo poluvrijeme, a i druga utakmica. Smirio nas je i na kraju mislim da trebamo biti zadovoljni s 1:1 jer je još 90 mminuta u Zagrebu, a tamo znam da će sve biti drugačije."

Malo o umjetnoj travi.

"Ma, i nama i njima je isto. Nije ugodno igrati, ali nije to nikakav izgovor. Mi moramo bolje kakva god da je trava. Imamo još jednu utakmicu i znam da ćemo biti bolji."

Kovačević traži više

"Stvarno smo htjeli pobijediti. Dobro smo ušli u utakmicu i držali se prvih 20-ak minuta, ali onda su došle te neke stvari koje Thun dobro radi - duge lopte i tu nismo bili dobri. Imali smo i dosta prilika, ali smo u fazi napada bili prenervozni i zato smo gubili to prvo poluvrijeme", rekao je Kovačević, koji je potom komentirao i probleme s obranom:

"Vidjeli ste i sami, igrači Thuna su dosta jaki i tu su nam radili probleme. Na taj su način i zabili taj gol."

Trener Dinama također je otkrio što je rekao igračima na poluvremenu da su se tako "trgnuli" i raspoloženi ušli u nastavak utakmice.

"Bio sam nervozan, ali znao sam da možemo bolje. Nije bilo neke panike, bili smo mirni i dogovorili se da moramo trčati na te duge lopte gdje smo imali problema i to smo u drugom poluvremenu puno bolje radili", rekao je Dinamov trener i nastavio:

"Također sam im rekao da moramo biti mirni u fazi napada, da moramo više šutirati, ali smo i u drugom poluvremenu previše komplicirali. Moramo reći i da je protivnik dvaput izbijao lopte s gol-crte, ali eto... Bili smo uporni i prvi pravi udarac odmah je bio gol. Šteta što se to dogodilo na kraju jer mislim da bismo, da smo ranije izjednačili, stigli do pobjede", zaključio je trener Dinama Mario Kovačević, koji je za kraj zahvalio navijačima koji su došli dati podršku hrvatskom prvaku.

"Hvala svim navijačima koji su nam puno pomogli. Htjeli smo ih nagraditi pobjedom, ali eto... Mislim da je bila zanimljiva utakmica i na Maksimiru imamo priliku proći dalje."

Uzvrat drugog pretkola Lige prvaka Dinamo - Thun na Maksimiru igra se 28. srpnja. Dvoboj počinje u 20 sati i ekskluzivno ga gledajte na glavnom kanalu RTL-a i platformi Voyo. Tekstualni prijenos pratite na portalu Net.hr.