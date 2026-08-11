Zlatko Dalić i Branko Ivanković kreću u nove izazove: Evo kada padaju potpisi

Kako smo već pisali, sve je gotovo i Zlatko Dalić bi veoma uskoro trebao potpisati ugovor i postati novi izbornik Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Ondje ga već čeka Igor Bišćan, koji je nedavno postao izbornik U-23 reprezentacije, a kako doznajemo, uskoro bi trebalo postati i službeno imenovanje Branka Ivankovića na poziciju direktora reprezentacije. Prema našim izvorima, Dalića i Ivankovića sutra očekuje let za Bliski istok, a potpise na nove ugovore staviti će u četvrtak.

S njima će na put i naš Marko Vargek, koji će na licu mjesta pratiti Dalićevo ustoličenje na mjesto izbornika Ujedinjenih Arapskih Emirata.