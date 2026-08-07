Igor Bišćan ima novi posao! Surađivat će i sa Zlatkom Dalićem

Zlatko Dalić preuzet će reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata, a neće biti jedini Hrvat koji će se otisnuti u tu bogatu azijsku državu na novi posao.

U-23 reprezentaciju Ujedinjenih Arapskih Emirata preuzet će Igor Bišćan, pišu Sportske novosti. Riječ je o olimpijskoj selekciji UAE-a, a Emiraćanima je cilj uspostaviti suradnju između A reprezentacije i mlađih selekcija te tako donositi dobre poteze za budućnost tamošnjeg nogometa.

Upravo zato su uz Zlatka Dalića, doveli Igora Bišćana za mladu reprezentaciju. Bišćan je u svojoj karijeri pokazao da zna jako dobro raditi upravo s mladim igračima. Bio je izbornik i Hrvatske U-21 reprezentacije koju je uspješno vodio od 2019. do 2023., a ostvario je i povijesni uspjeh plasmanom u četvrtfinale Europskog prvenstva.

Prije hrvatske mlade reprezentacije vodio je Rudeš, Olimpiju i Rijeku. Bio je i trener Dinama te arapskih klubova Al-Shabab i Al-Ahli.