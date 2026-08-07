Rijeka dovodi pojačanje: Stiže igrač s bundesligaškim iskustvom

Rijeka je dovela novo pojačanje. Damir Mišković otkrio je za riječki portal Torpedo da iz Augsburga stiže Yusuf Kabadayi, 22-godišnji krilni napadač.

"Danas će doći krilo. Razgovaramo već mjesec dana. Nije do njega, s njim smo se dogovorili davno. S klubom nije bilo lako, ali došli smo do onoga što smo htjeli. Sigurno da je to odličan igrač. Skautirali smo ga dugo, ali imali smo nekih problema. Sada se treba pokazati na terenu", izjavio je Mišković.

Kabadayi u Rijeku stiže iz njemačkog Augsburga, a riječ je o igraču koji je nogometno odrastao u poznatoj akademiji Bayerna iz Münchena.

Mladi krilni napadač posjeduje dvojno, njemačko i tursko državljanstvo. Reprezentativnu karijeru započeo je u U-16 reprezentaciji Turske, nakon čega je nastupao za mlađe selekcije Njemačke, potvrdivši status jednog od talentiranijih igrača svoje generacije.

Prošlu sezonu proveo je na posudbi u turskom prvoligašu Gaziantepu, gdje je skupljao vrijedno iskustvo u seniorskom nogometu, nastupio je 17 puta u prvom rangu turskog nogometa i zabio jedan gol. Sezonu prije toga upisao je i nekoliko nastupa u Bundesligi za Augsburg.