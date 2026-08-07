FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
FUTSAL /

Hajduk promijenio grb uoči nove sezone: Poseban detalj povezuje ga sa Splitom

Hajduk promijenio grb uoči nove sezone: Poseban detalj povezuje ga sa Splitom
×
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Hajduk je prošle sezone proveo u drugom rangu hrvatskog futsala, a u novu sezonu u elitnom rangu krenut će s novim grbom, ali i imenom

7.8.2026.
20:15
Sportski.net
Zvonimir Barisin/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

MNK Hajduk prošle je sezone osvojio Prvu HMNL s 39 bodova, jednim više od drugoplasirane Uspinjače, i time izborio plasman u Futsal SHMNL, odnosno elitni rang futsala u Hrvatskoj.

A s novom ligom dolazi i novi grb. Naime, iz Hajduka su odlučili ići u rebranding te umjesto grba kakav ima onaj poznatiji "pravi" Hajduk staviti moderni grb s motivom zvonika svetog Duje.

"Uoči naše premijerne povijesne sezone u SuperSport HMNL-u s ponosom predstavljamo novi grb i osvježeno ime kluba.

Naziv kluba prilagođen je engleskoj inačici malonogometnog kluba Hajduk, dok je novi grb osmišljen kao moderan vizualni identitet inspiriran hajdučkim bojama, kampanelom svetog Duje, križem te skrivenim slovom H, koje simbolizira ime koje s ponosom predstavljamo. Ovom promjenom želimo jasno naglasiti da je klub oduvijek inspiriran "velikim Hajdukom" te je na temeljima iskrene ljubavi prema najvećem hrvatskom nogometnom klubu i osnovan.

Novi grb i identitet prije svega imaju za cilj istaknuti kako se radi o dva odvojena kluba. Smatramo da je to ispravan i odgovoran korak kojim istovremeno čuvamo vlastiti identitet, ali i iskazujemo poštovanje prema Hajduku. Naši ciljevi ostaju isti od prvoga dana – titula u prvenstvu, nastup u Ligi prvaka, a jednog dana i formalna suradnja s Hajdukom na obostranu korist.

Vjerujemo da će se ciljevi ostvariti prije ili kasnije, a do tada ćemo dostojanstveno predstavljati i braniti hajdučko ime i hajdučke boje na svakom terenu i u svakom gradu u kojem budemo igrali", napisali su iz MNK Hajduka, odnosno po novom Futsal Hajduka.

FutsalHajduk
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike