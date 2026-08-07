Hajduk promijenio grb uoči nove sezone: Poseban detalj povezuje ga sa Splitom

MNK Hajduk prošle je sezone osvojio Prvu HMNL s 39 bodova, jednim više od drugoplasirane Uspinjače, i time izborio plasman u Futsal SHMNL, odnosno elitni rang futsala u Hrvatskoj.

A s novom ligom dolazi i novi grb. Naime, iz Hajduka su odlučili ići u rebranding te umjesto grba kakav ima onaj poznatiji "pravi" Hajduk staviti moderni grb s motivom zvonika svetog Duje.

"Uoči naše premijerne povijesne sezone u SuperSport HMNL-u s ponosom predstavljamo novi grb i osvježeno ime kluba.

Naziv kluba prilagođen je engleskoj inačici malonogometnog kluba Hajduk, dok je novi grb osmišljen kao moderan vizualni identitet inspiriran hajdučkim bojama, kampanelom svetog Duje, križem te skrivenim slovom H, koje simbolizira ime koje s ponosom predstavljamo. Ovom promjenom želimo jasno naglasiti da je klub oduvijek inspiriran "velikim Hajdukom" te je na temeljima iskrene ljubavi prema najvećem hrvatskom nogometnom klubu i osnovan.

Novi grb i identitet prije svega imaju za cilj istaknuti kako se radi o dva odvojena kluba. Smatramo da je to ispravan i odgovoran korak kojim istovremeno čuvamo vlastiti identitet, ali i iskazujemo poštovanje prema Hajduku. Naši ciljevi ostaju isti od prvoga dana – titula u prvenstvu, nastup u Ligi prvaka, a jednog dana i formalna suradnja s Hajdukom na obostranu korist.

Vjerujemo da će se ciljevi ostvariti prije ili kasnije, a do tada ćemo dostojanstveno predstavljati i braniti hajdučko ime i hajdučke boje na svakom terenu i u svakom gradu u kojem budemo igrali", napisali su iz MNK Hajduka, odnosno po novom Futsal Hajduka.