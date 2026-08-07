Spektakularno izdanje 'Hrvatskog Dakara': 'Spremili smo show za sve'

Krajem kolovoza, neukroćeni krajolici Dinarida ponovno će postati pozornica za jedan od najzahtjevnijih europskih rally raid događaja. Dinaric Rally, utrka koja testira granice izdržljivosti vozača i strojeva, održat će se od 22. do 28. kolovoza 2026. godine, sa srcem događanja u Kninu, a moći ćete sve pratiti na platformi Voyo.

Foto: Actiongraphers

Ove godine očekuje se gotovo 160 natjecatelja iz 23 zemalja svijeta, od Europe i Amerike do Australije, koji će se na svojim motociklima, quadovima i SSV vozilima suprotstaviti izazovima divljine. Ovo nije samo utrka za profesionalce, već i ultimativni izazov za amatere i avanturiste željne dokazivanja u surovom, ali i spektakularnom okruženju.

"Dolazi nam još jedan najbolji Dinaric do sad", rekao nam je direktor utrke i glavni organizator relija Perica Matijević. "Ovo je sedmi reli do sad i čini se da će biti najveći u svakom smislu. Ove godine smo se još više otvorili prema svijetu u smislu da nam organizacijski tim broji ljude iz 7 zemalja. Također, posebno sam sretan da smo ove godine pripremili i show za naše drage Kninjane koji su nas tako lijepo primili i već nas godinama paze kao svoje. U subotu na večer imamo svečano otvaranje relija na Kninskoj tvrđavi a zatim feštu do kasno u noć u našem kampu relija. Zatim, u nedjelju, kao prvu, kvalifikacijsku stazu relija, organizirali smo "spektakularni stage" s posebnim punktovima za navijače te očekujemo brojne gledatelje", rekao nam je Matijević.

Foto: Untamed riding academy

O čemu se radi?

Događaj je koncipiran kao klasični višednevni rally-raid koji se proteže na više od 1.800 kilometara kroz pet iscrpljujućih etapa, dugih između 200 i 450 kilometara. Poseban izazov predstavlja maratonska etapa, sastavljena od dvije uzastopne dionice tijekom kojih je vozačima zabranjena bilo kakva vanjska pomoć. Svi popravci i održavanje moraju se obaviti unutar strogo određenog vremena u posebnom parku. Ključ uspjeha nije praćenje GPS-a, već navigacija isključivo pomoću putne knjige, takozvanog "roadbooka", u papirnatom ili digitalnom formatu. Vještina "čitanja" terena često odvaja pobjednike od ostatka poretka. Teren je ono što Dinaric Rally čini jedinstvenim: nemilosrdna mješavina stjenovitih uspona, brzih makadamskih cesta, uskih kanjona i gustih šuma. Podloga se neprestano mijenja, zahtijevajući maksimalnu koncentraciju i prilagodbu vožnje.

Foto: Actiongraphers

Od amatera do Dakar veterana

Iako privlači profesionalne timove koji ga koriste kao poligon za reli Dakar, Dinaric Rally ostaje otvoren za širok spektar sudionika. Broj natjecatelja za 2026. godinu ograničen je na 200, ne uključujući suvozače. Vozila su podijeljena u kategorije motocikala (s čak šest podklasa, od M1 do M6), quadova (Q) i atraktivnih SSV vozila. Uz glavne klase, postoje i trofeji za veterane i žene, no kategorija koja izaziva najveće poštovanje je "Malle Moto". U njoj se natječu vozači potpuno sami, bez ikakve pomoći mehaničara, a sva službena pravila nalažu potpunu samostalnost. Sav alat i dijelove drže u jednoj kutiji i sve popravke obavljaju sami. Za one koji žele avanturu bez natjecateljskog pritiska, tu je i kategorija DARE! (Dinaric Adventure Rally Experience) koja sudionike vodi prilagođenim stazama, idealnim za vozače na velikim avanturističkim motociklima.

Foto: Actiongraphers

Tradicija rođena iz strasti

Iako je Dinaric Rally mlad, s prvim izdanjem održanim 2020. godine, brzo je stekao reputaciju vrhunski organiziranog i zahtjevnog natjecanja. Iza svega stoji sportski klub Untamed iz Zagreba, tim entuzijasta s bogatim iskustvom u off-road svijetu. Njihova strast i predanost vidljivi su u svakom detalju, od precizno izrađenih putnih knjiga do visokih sigurnosnih standarda. To uključuje profesionalni medicinski tim i Gorsku službu spašavanja, koji su prisutni duž cijele trase i spremni reagirati u svakom trenutku, osiguravajući da avantura ostane sigurna.

Foto: Actiongraphers

Hrvatski odgovor na svjetske reli klasike

Za razliku od pustinjskih relija poput Dakra, koji se voze na otvorenim prostranstvima, Dinaric nudi drugačiji izazov. Ovdje dominiraju tehnički zahtjevne staze, konstantne promjene podloge i kompleksna navigacija kroz nepregledne planinske krajolike. Ta nepredvidivost privlači vozače svih profila. Pristupačnost amaterima, uz zahtjevnost koja mami profesionalce, čini ga savršenim spojem koji popularizira sport i čvrsto pozicionira Hrvatsku na svjetskoj rally-raid mapi. Mnogi ovo natjecanje zovu - Hrvatski Dakar.

"Već godinama pokazujemo naŝe Dinaride, tako predivne, surove i osjetljive u isto vrijeme, doslovce cijelom svijetu. Ove smo godine cijeli svijet odlučili pokazati Hrvatima pa vas sve pozivamo da dođete, zabavite se i podržite razvoj ovog jedinstvenog sportskog ali i avanturističkog događaja", zaključio je Perica Matijević.