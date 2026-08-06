Kristijanu su roditelji rekli da nije normalan zbog onoga što planira: 'Vremena se mijenjaju'

Dok dio mladih svoju priliku traži u većim sredinama ili inozemstvu, Gracija i Kristijan odlučili su se vratiti u Knin i upravo tamo graditi svoj život i posao. Njihova priča jedna je od onih koje pokazuju da se i u manjim sredinama može pronaći prostor za nove ideje, poduzetništvo i razvoj.

Gracija Požar je jedno vrijeme živjela u Zagrebu, gdje je studirala i radila na različitim projektima. Završila je kostimografiju, a gotovo deset godina bavila se tim poslom. Ipak, povezanost s Kninom i obitelji, ali i jedan hobi, promijenili su njezin životni smjer.

“Ja sam jedan period studirala u Zagrebu. Naravno, prije toga rođena sam i živjela u Kninu i proživjela taj neki, možda najljepši dječji period. Opet te neka sjećanja vežu. Pa ajmo reći da sam zbog toga ostala. A prije toga nabavili smo konje, imali smo to kao hobi i taj hobi je sad postao posao”, ispričala je Gracija.

Dodaje kako je život s dvoje djece i česta putovanja zbog posla na terenu postao sve zahtjevniji, pa je odlučila spojiti ljubav prema konjima s poslovnom prilikom.

“Sad taj hobi pretvaram u posao. Sad je hobi posao, posao hobi. Sve sam obrnula”, rekla je Gracija.

Kristijan vodi dva ugostiteljska objekta u Kninu

Kristijan Piplica je prije povratka u Knin živio u Austriji. I njemu su, kaže, najviše nedostajali osjećaj doma, obitelj i prijatelji.

“Ona je meni nekako prvenstveno najviše ostala obitelj, prijatelji i taj osjećaj da sam doma. U Kninu se zaista uvijek osjećam kao doma. Nedostaje vam taj osjećaj slobode koji možda vani u Austriji nisam imao i oduvijek sam sanjao zapravo povratak u svoj grad”, rekao je Kristijan.

Danas Kristijan vodi dva ugostiteljska objekta u Kninu. Jedan je sezonskog karaktera, dok drugi posluje tijekom cijele godine. Smatra kako u gradu postoji potencijal za mlade koji imaju ideju i volju za rad.

“Posljednje tri godine otvorio sam ne samo jedan, nego dva ugostiteljska objekta. Jedan je sezonskog karaktera, dok je drugi zapravo cjelogodišnji posao. Jedan posao je gradski prostor koji je sufinanciran iz europskih fondova, pa smo zapravo mi mladi dobili priliku za rast i raditi za mlade”, rekao je Kristijan.

Mladi pokretači promjena u Kninu

Prema njegovim riječima, u Kninu ima prostora za razvoj, ali mladi moraju biti pokretači promjena.

“Definitivno u gradu Kninu ima potencijala, ima posla. No mladi čovjek uvijek mora biti onaj koji će biti pokretač, a odrasli će mladim ljudima biti vjetar u leđa. To se u Kninu uvijek događa”, istaknuo je.

Gracija kaže kako joj Knin znači mnogo više od mjesta stanovanja. Kroz svoj konjički klub i rad s konjima želi drugima pružiti iskustva i uspomene kakve je i sama imala tijekom odrastanja.

“Grad u kojem sam odrasla, proživjela te godine koje uvijek vežemo za djetinjstvo. Kroz svoj klub i posao koji radim s konjima nadam se da bar djelić pružam i njima, da i oni imaju slična sjećanja kao i ja”, rekla je Gracija.

Knin ima budućnost

Povratak u rodni grad za njih nije svima bio lako razumljiv. Kristijan kaže kako su njegovi roditelji u početku bili iznenađeni njegovom odlukom.

“Moji su mi rekli da nisam normalan i zašto se vraćam. Ta generacija nije generacija od rizika i nije generacija koja će napraviti neki iskorak i nešto drugačije. Njima to nije bilo jasno”, ispričao je.

No, s vremenom se njihov stav promijenio.

“Danas su moji roditelji zapravo moja najveća podrška u mom biznisu i poslu, organiziranju festivala i događaja. Vremena se mijenjaju. Mi mladi smo zapravo pokretači i pogotovo na ovakve dane sjećamo se da život ide dalje i da trebamo gledati u budućnost, a ne u prošlost”, poručio je Kristijan.

Gracija i Kristijan vjeruju da Knin ima budućnost, a nadaju se da će njihove priče biti poticaj i drugim mladima da razmisle o ostanku ili povratku u svoj grad.