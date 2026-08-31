Uhićen muškarac koji je pucao na rave partiju u Švicarskoj: Ubio djevojku (22) i ranio petero
Ubijena je 22-godišnja Talijanka, a pet osoba je ozlijeđeno u pucnjavi na događaju na natkrivenom hipodromu u nedjelju rano ujutro
Švicarska policija priopćila je u ponedjeljak da je uhitila 43-godišnjeg muškarca kojega dovodi u vezu sa smrtonosnom pucnjavom na rave zabavi u gradu Aarau proteklog vikenda.
Ubijena je 22-godišnja Talijanka, a pet osoba je ozlijeđeno u pucnjavi na događaju na natkrivenom hipodromu u nedjelju rano ujutro.
Policija je pokrenula opsežnu operaciju i u ponedjeljak uhitila 43-godišnjeg Švicarca zbog sumnje da je izveo napad.
Istražuje se motiv napada
"Istrage točnih okolnosti incidenata, kao i njegove pozadine i mogućih motiva, upravo su u tijeku. U ovoj fazi, pretpostavlja se da se radi o jednom počinitelju", navela je policija u kantonu Aargau u priopćenju.
Policija je u nedjelju priopćila da istražuje tri moguća motiva - masovnu pucnjavu, teroristički čin i nepoznati kriminalni motiv.
Čahure pronađene na mjestu zločina ukazivale su na dva kalibra metka, vjerojatno iz pištolja te iz većeg oružja, moguće jurišne puške, rekla je policija.