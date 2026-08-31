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ISTRAŽUJU MOTIV /

Uhićen muškarac koji je pucao na rave partiju u Švicarskoj: Ubio djevojku (22) i ranio petero

Uhićen muškarac koji je pucao na rave partiju u Švicarskoj: Ubio djevojku (22) i ranio petero
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Foto: Harold CUNNINGHAM/AFP/Profimedia

Ubijena je 22-godišnja Talijanka, a pet osoba je ozlijeđeno u pucnjavi na događaju na natkrivenom hipodromu u nedjelju rano ujutro

31.8.2026.
15:57
Hina
Harold CUNNINGHAM/AFP/Profimedia
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Švicarska policija priopćila je ​u ponedjeljak da je uhitila ⁠43-godišnjeg muškarca kojega dovodi ⁠u vezu sa smrtonosnom pucnjavom na rave zabavi ⁠u ​gradu Aarau ​proteklog vikenda.

Ubijena je 22-godišnja Talijanka, a pet osoba je ozlijeđeno u pucnjavi na događaju na natkrivenom hipodromu u nedjelju rano ujutro.

Policija je pokrenula opsežnu operaciju i ⁠u ponedjeljak uhitila 43-godišnjeg Švicarca zbog sumnje ​da je izveo napad.

Istražuje se motiv napada

"Istrage točnih okolnosti ⁠incidenata, kao i njegove ⁠pozadine i mogućih motiva, upravo su u tijeku. U ovoj fazi, pretpostavlja se da se radi o jednom počinitelju", navela je policija u kantonu ⁠Aargau u priopćenju.

Policija je u nedjelju priopćila da istražuje ‌tri moguća motiva - masovnu pucnjavu, ​teroristički čin i nepoznati kriminalni motiv.

Čahure pronađene na mjestu zločina ukazivale su na dva kalibra metka, vjerojatno iz pištolja te iz većeg oružja, moguće jurišne puške, rekla je policija.

švicarskaPucnjavaRave Party
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