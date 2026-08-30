Pucnjava na raveu u Švicarskoj: Ima mrtvih, više ljudi je ozlijeđeno!

Jedna je osoba ubijena, a najmanje pet ih je ozlijeđeno rano jutros rave zabavi u švicarskom Aarau, potvrdila je u nedjelju lokalna policija. Neki su u teškom stanju.

Kantonska policija izjavila je da traje velika operacija. Apelirali su na građane da im dostave snimke ili fotografije incidenta, prenosi Reuters.

Portal Blick piše da se užas dogodio noćas oko tri sata na rave partyju na hipodromu.

Iako nema više potvrđenih detalja, iz policije su objasnili da je "nekoliko hitaca ispaljeno na veliku skupinu ljudi".

Osim Jedinice za odgovor na katastrofe, na terenu je i vojni helikopter Super Puma.

Policija je poslala javni apel građanima da se drže podalje od mjesta pucnjave, što sugerira da bi počinitelj ili više njih još uvijek mogli biti na slobodi, izvještava Blick.

Za sada nije poznato ima li uhićenih ili je jedan ili više počinitelja u bijegu.

Područje oko hipodroma je ograđeno, a tamo je veliki broj policijskih automobila i kola hitne pomoći.