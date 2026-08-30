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'nešto nevjerovatno' /

Hrgović je osvojio svijet, a onda se javio stari rival Babić: Ovo mu je poručio nakon spektakla

Hrgović je osvojio svijet, a onda se javio stari rival Babić: Ovo mu je poručio nakon spektakla
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Foto: Steven Paston/PA Images/Profimedia

Hrgović i Babić profesionalne su karijere gradili gotovo paralelno

30.8.2026.
8:55
Tonko Medvedec
Steven Paston/PA Images/Profimedia
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Alen Babić oglasio se nakon velike pobjede Filipa Hrgovića, koji je u londonskoj O2 Areni osvojio IBF-ov naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji. Hrgović je domaćeg boksača Mosesa Itaumu svladao prekidom u devetoj rundi nakon velikog preokreta.

Hrvatski teškaš preživio je rani nokdaun i razdoblje u kojem je Itauma imao potpunu inicijativu, ali je kako je borba odmicala sve više preuzimao kontrolu. U završnici je potpuno slomio Britanca i stigao do najveće pobjede karijere.

Nedugo nakon meča na društvenim mrežama javio se i Babić.

„Nešto nevjerojatno! Najbolji meč koji sam gledao u životu! Čestitam, Hrga. Iznad svih!“, napisao je uz snimku završnice borbe koju je pratio u društvu.

Babić se, zanimljivo, Hrgoviću javno javio i uoči meča te mu poželio sreću. Njihov odnos tijekom godina nije uvijek bio bez tenzija, a u javnosti je bilo i međusobnih prozivki, no nakon Hrgovićeva najvećeg uspjeha Babić mu je bez zadrške čestitao.

Hrgović i Babić profesionalne su karijere gradili gotovo paralelno. Hrgović je debitirao u rujnu 2017., dok je Babić prvi profesionalni meč odradio nepune dvije godine kasnije. Od samog početka Babić je bio izrazito aktivan, a u jednom je razdoblju u svega devet dana odradio dvije borbe i upisao dvije pobjede, čime se uz pomoć Dilliana Whytea probio na britansko tržište.

U manje od dvije i pol godine nanizao je deset pobjeda, a taj mu je niz donio priliku boriti se za WBC-ov Silver pojas u bridger kategoriji. Titulu je osvojio nakon deset rundi protiv Adama Balskog. Očekivalo se da će se njih dvojica možda boriti, ali do toga nije došla.

Filip HrgovićMoses ItaumaBoksAlen Babić
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