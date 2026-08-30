Nije dugo čekao! Nakon Hrgovićeva spektakla stigla neočekivana prozivka: 'Dajte mi ga'

Filip Hrgović slomio je Mosesa Itaumu u devetoj rundi i postao svjetski prvak. Hrvatski teškaš preživio je teške trenutke, dočekao pad Britančeve energije i u završnici potpuno preuzeo kontrolu nad borbom.

Itauma je u posljednjim trenucima izgledao iscrpljeno i vidno uzdrmano, dok je Hrgović djelovao sve snažnije i sigurnije. Završetak je stigao nakon što je njegov kut procijenio da više nema smisla nastavljati meč, a Hrgović je iz londonske O2 Arene izašao kao novi prvak svijeta.

Nakon borbe reagirali su brojni boksači, analitičari i navijači, a među njima se javio i Jake Paul. Američki influencer i boksač na društvenoj mreži X objavio je kratku poruku:

„Dajte mi Hrgovića!“

Gimme Hrgovic — Jake Paul (@jakepaul) August 29, 2026

Paulova objava odmah je privukla pozornost, pogotovo s obzirom na njegovu dosadašnju boksačku karijeru i nedavne velike mečeve.

Iako bi Hrgović u takvom dvoboju bio veliki favorit, potencijalna borba s Paulom svakako bi privukla ogroman interes i donijela iznimno veliku zaradu. Upravo je financijska strana jedan od razloga zbog kojih su Paulovi mečevi posljednjih godina izazivali toliko pažnje.

Koliko je Hrgović zaradio za pobjedu protiv Itaume i kako se njegov honorar uspoređuje s iznosima koji se vrte oko Paulovih borbi, možete pročitati OVDJE.