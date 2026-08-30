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EMOTIVNI TRENUTAK /

Na Thompsonovom koncertu bila i majka Jean-Michela Nicoliera, prišao joj i ministar Anušić

Na Thompsonovom koncertu bila i majka Jean-Michela Nicoliera, prišao joj i ministar Anušić
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Foto: Net.hr

Na humanitarni koncert stigla je i majka francuskog dragovoljca ubijenog na Ovčari 1991. godine

30.8.2026.
9:24
Dunja Stanković
Net.hr
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Veliki koncert Marka Perkovića Thompsona u Vukovaru uživo je pratila i majka pokojnog francuskog dragovoljca i vukovarskog heroja Jeana-Michela Nicoliera. Lyliane Fournier snimljena je prilikom dolaska na koncert, a emotivni trenutak brzo se proširio i na društvenim mrežama. 

S njom se fotografirao ministar branitelja Ivan Anušić, koji je za koncert odjenuo hrvatski dres. 

Na Thompsonovom koncertu bila i majka Jean-Michela Nicoliera, prišao joj i ministar Anušić
Foto: Net.hr
Na Thompsonovom koncertu bila i majka Jean-Michela Nicoliera, prišao joj i ministar Anušić
Foto: Net.hr

Na humanitarni koncert koji se održao u subotu navečer stigla je s pratnjom, vjeruje se bratom Jean-Michela, Paulom Nicolierom

"Najemotivniji trenutak koncerta u Vukovaru", napisao je autor snimke koju je objavila Slavonija.in. 

Tko je bio Jean-Michel Nicolier?

Jean-Michel Nicolier se kao francuski dragovoljac Domovinskom ratu priključio u ljetnim mjesecima 1991. U Vukovaru je kao pripadnik HOS-a sudjelovao u obrani grada sve dok nije ranjen. Odvezen je u bolnicu gdje je dočekao pad grada. Iz bolnice su ga pripadnici JNA i srpskih paravojnih postrojbi, s ostalim hrvatskim braniteljima i civilima, odveli na Ovčaru gdje je prema iskazima svjedoka brutalno pretučen te potom i pogubljen. 

Njegova obitelj konačno ga je pokopala krajem prošle godine, kada su pronađeni i identificirani njegovi posmrtni ostaci. 

Thompsonov koncert bio je najveći glazbeni događaj u povijesti Vukovara. Prema procjeni organizatora, na njemu je zajedno pjevalo oko 100 000 posjetitelja koji su došli iz raznih dijelova Hrvatske i drugih zemalja. 

Marko Perković ThompsonKoncertVukovarGlazbaJean-michel NicolierDomovinski RatLyliane FournierIvan Anušić
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