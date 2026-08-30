Preplanula Žanamari na brodu servirala prizor za pamćenje: Minijaturni crni bikini učinio svoje

Žanamari Perčić (44) već danima uživa u talijanskom odmoru. Nakon što je pratiteljima pokazala prizore iz Sorrenta, gdje je pozirala uz more i uživala u ljetnoj atmosferi, pjevačica je svoju talijansku avanturu nastavila na Capriju.

Tamo je ponovno privukla pažnju fotografijama s broda, ovoga puta u minijaturnom crnom bikiniju koji je istaknuo njezinu figuru. Pozirala je ispred prepoznatljivih stijena Faraglioni, a u prvi plan ponovno su došli rezultati treninga kojima je Žanamari godinama vrlo posvećena.

Pjevačica ne skriva da iza njezina izgleda stoje brojni sati provedeni u teretani. Žanamari već godinama marljivo i uporno trenira, a rezultate rada često pokazuje i na društvenim mrežama. Na fotografijama s Caprija posebno se ističu njezina zategnuta figura, oblikovane noge i trbuh, dok je ljetni look upotpunila mokrom kosom, sunčanim naočalama i crnim bikinijem.

Ni njezini pratitelji nisu ostali ravnodušni. Ispod objave brzo su se počeli nizati komplimenti i emotikoni vatre, a među komentarima su se našli i: „Žanamari, nema te zemlja“, „Melem za oči“ te brojne vatrice i srca.