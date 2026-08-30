FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
VRELO IZDANJE /

Preplanula Žanamari na brodu servirala prizor za pamćenje: Minijaturni crni bikini učinio svoje

Preplanula Žanamari na brodu servirala prizor za pamćenje: Minijaturni crni bikini učinio svoje
×
Foto: Press

Nakon Sorrenta, produžila je na Capri, a čini se da iz bikinija ovih dana gotovo i ne izlazi

30.8.2026.
10:30
Hot.hr
Press
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Žanamari Perčić (44) već danima uživa u talijanskom odmoru. Nakon što je pratiteljima pokazala prizore iz Sorrenta, gdje je pozirala uz more i uživala u ljetnoj atmosferi, pjevačica je svoju talijansku avanturu nastavila na Capriju.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Žanamari (@zanamari)

Tamo je ponovno privukla pažnju fotografijama s broda, ovoga puta u minijaturnom crnom bikiniju koji je istaknuo njezinu figuru. Pozirala je ispred prepoznatljivih stijena Faraglioni, a u prvi plan ponovno su došli rezultati treninga kojima je Žanamari godinama vrlo posvećena.

Pjevačica ne skriva da iza njezina izgleda stoje brojni sati provedeni u teretani. Žanamari već godinama marljivo i uporno trenira, a rezultate rada često pokazuje i na društvenim mrežama. Na fotografijama s Caprija posebno se ističu njezina zategnuta figura, oblikovane noge i trbuh, dok je ljetni look upotpunila mokrom kosom, sunčanim naočalama i crnim bikinijem.

Ni njezini pratitelji nisu ostali ravnodušni. Ispod objave brzo su se počeli nizati komplimenti i emotikoni vatre, a među komentarima su se našli i: „Žanamari, nema te zemlja“, „Melem za oči“ te brojne vatrice i srca.

žanamarižanamari PerčićBikini
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike