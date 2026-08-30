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Islanđani su odlučili, ne žele u EU: Cure rezultati povijesnog referenduma

Islanđani su odlučili, ne žele u EU: Cure rezultati povijesnog referenduma
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Foto: Halldor KOLBEINS/AFP/Profimedia

Još uvijek se čeka prebrojavanje glasova iz jedne izborne jedinice, no vjeruje se da oni neće promijeniti ishod referenduma

30.8.2026.
11:17
Dunja Stanković
Halldor KOLBEINS/AFP/Profimedia
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Građani Islanda glasali su za ostanak izvan Europske unije, izvijestila je u nedjelju televizijska postaja RUV. Time su na referendumu odbacili vladin napor za ponovno otvaranje pregovora o članstvu i stavili se na stranu onih koji su upozoravali da su islandske ribolovne vode previše važne da bi se s njima riskiralo.

Još uvijek se čeka prebrojavanje glasova iz jedne izborne jedinice, no vjeruje se da oni neće promijeniti ishod referenduma, prenosi RUV. 

Reuters piše kako će ovo "ne" Islanđana razočarati Bruxelles, budući da su neki dužnosnici Island prikazivali kao slučaj niskog rizika koji bi mogao pomoći da se smanji skepticizam prema proširenju EU i strateški ojačati blok u trenucima kada je sigurnost Arktika u fokusu. 

Za i protiv

Referendumska kampanja potaknula je raspravu o poziciji Islanda u svijetu, rekla je premijerka Kristrun Frostadottir novinarima nakon što je u subotu glasala u glavnom gradu.

"Ovo je velik dan. Godinama čekamo da bismo mogli glasati"; rekla je, dodajući da će njezina vlada nastaviti svoj rad bez obzira na ishod referenduma. 

Aktivisti koji su zagovarali ponovno otvaranje pregovora o ulasku u EU, smatraju da bi pridruživanje bloku moglo ublažiti visoke kamatne stope i ponuditi veću sigurnost u svijetu poljuljanom zbog rata u Ukrajini i nestabilnosti zbog retorike američkog predsjednika Donalda Trumpa o aneksiji Grenlanda.

Oni s druge strane, koji nisu za ulazak u Uniju, upozoravali su da bi članstvo u EU ugrozilo suverenitet otoka i ribolovne vode.

Island je prvi put podnio zahtjev za pridruživanje EU 2009. godine u jeku financijske krize koja je pogodila malo, izloženo gospodarstvo te zemlje. Euroskeptična vlada prekinula je pregovore 2013. godine. 

IslandEuropska UnijaReferendumGlasanje
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