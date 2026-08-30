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REFERENDUM /

Napeto na Islandu! Hoće li krenuti s pregovorima za EU? Pogledajte kako trenutačno stoje glasovi

Napeto na Islandu! Hoće li krenuti s pregovorima za EU? Pogledajte kako trenutačno stoje glasovi
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Foto: Weng Xinyang/Xinhua News/Profimedia

Birališta su zatvorena u subotu u 22 sata, nakon čega je krenulo dostavljanje glasačkih listića iz manjih gradova i ruralnih mjesta avionom, brodom i automobilom

30.8.2026.
6:53
Hina
Weng Xinyang/Xinhua News/Profimedia
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Prvi nepotpuni rezultati referenduma o ponovnom pokretanju pregovora o pristupanju Europskoj uniji pokazuju da opcija ''za'' ima blagu prednost, objavila je u nedjelju islandska javna televizija.

Nakon 87 tisuća prebrojanih glasova, Vladin prijedlog o ponovnom pokretanju pregovora podržalo je 51,2 posto birača, dok ih je 48,8 posto bilo protiv. Oko 270 tisuća ljudi imalo je pravo glasa, no nema još dostupnih informacija o izlaznosti.

Pobjedu opcije ''za'' priželjkuju u Bruxellesu gdje računaju da će Island pomoći u ublažavanju skepticizma prema proširenju EU. Osim toga, tu je i njegov strateški položaj koji je dodatno dobio na važnosti uslijed sve većeg fokusa na sigurnost Arktika.

Do potpunih rezultata možda će trebati pričekati do nedjelje u podne, rekli su čelnici izborne komisije. Birališta su zatvorena u subotu u 22 sata, nakon čega je krenulo dostavljanje glasačkih listića iz manjih gradova i ruralnih mjesta avionom, brodom i automobilom.

IslandEuropska UnijaPregovori Eu
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