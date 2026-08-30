Pogledajte što je Hrgović objavio nakon svjetskog naslova: Thompson mu se javio u komentaru
Hrgović je u ring ušao uz pjesmu 'Geni kameni' od Marka Perkovića Thompsona
Filip Hrgović (34) pobijedio je Mosesa Itaumu (21) u londonskoj O2 Areni i postao svjetski prvak teške kategorije po IBF-u. Hrvatski boksač u fantastičnom meču izdržao je napade 13 godina mlađeg Britanca, a zatim slavio prekidom u devetoj rundi, kada je Itaumin tim ubacio ručnik i time predao meč.
Hrgović je u ring ušao uz pjesmu Geni kameni od Marka Perkovića Thompsona, i to na dan kada je Thompson imao koncert u Vukovaru. Taj trenutak pogledajte OVDJE.
Hrgović se oglasio na Instagramu nakon najveće pobjede svoje profesionalne karijere.
Hrgović je uz fotografiju s pojasom svjetskog prvaka napisao: "..AND THE NEW!! 🏆 I DID IT, WE DID IT! ❤️ ONE FOR THE HISTORY! 🇭🇷 #teamHrgovic", odnosno: "I novi prvak! Uspio sam, uspjeli smo! Ovo je za povijest!"
Na njegovu objavu javio se i sam Thompson. "Iskrene čestitke najboljem na svijetu! Čvrsta ruka i poštenje! 💪🏻🥊🔥", napisao je pjevač.
Ranije, na svom Facebook profilu Thompson je objavio: