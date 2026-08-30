Mogla je ovo biti savršena noć hrvatskog boksa, ali sudac je imao druge planove za Luku Plantića

Hrvatski boksač Luka Plantić poražen je u meču za privremeni naslov WBC prvaka svijeta u supersrednjoj kategoriji u Los Angelesu prekidom u desetoj rundi od Gvatemalca Lestera Martineza.

Plantić (29) je doživio prvi poraz u 14. borbi svoje profesionalne karijere, dok je Martinezu ovo bila 21. pobjeda u 22 borbe. Zagrepčanina je na putu do naslova zaustavio i sudac koji je, prema mnogima, prebrzo dosudio kraj borbe 40 sekundi prije isteka desete runde.

Luka je u amaterskom boksu predstavljao Hrvatsku na OI u Tokiju, a ima brončanu medalju s Europskog prvenstva u Erevanu 2022. godine.

Plantić je jedan od dva hrvatska boksača koja su se noćas borila za titulu svjetskog prvaka. Naslov je osvojio Filip Hrgović, koji je prekidom slavio protiv Mosesa Itaume za pojas IBF prvaka u teškoj kategoriji. Zanimljivo, i Hrgović i Plantić dolaze iz Sesveta.