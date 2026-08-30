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ATRAKTIVNO /

Znate li što je ovo? Poslagano ih je 1600, a jučer su priredili pravi spektakl u Vukovaru

Znate li što je ovo? Poslagano ih je 1600, a jučer su priredili pravi spektakl u Vukovaru
Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL
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Veliki humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona 'Vukovar - Zajedno za budućnost' dobio je još jedan atraktivan vizualni element, drone show koji je osvijetlio nebo iznad Gospodarske zone.

Pjevač je njima odao počast Gradu Heroju, braniteljima, i brojnim postrojbama Hrvatske vojske.

Tijekom koncerta na nebu su se izmjenjivali upečatljivi svjetlosni efekti sa simbolima vukovarskog vodotornja, grbovima raznih postrojbi, a prikazan je i obris kralja Zvonimira na konju. 

Kako je to izgledalo možete pogledati OVDJE

A fotograf Pixsella, Zvonimir Barisin fotografirao je 1600 dronova nakon završetka koncerta. Više pogledajte u galeriji.

30.8.2026.
9:14
danas.hr
Zvonimir Barisin/PIXSELL
DronoviMarko Perković ThompsonMarko Perković Thompson KoncertDron ShowVukovar
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