Znate li što je ovo? Poslagano ih je 1600, a jučer su priredili pravi spektakl u Vukovaru

Veliki humanitarni koncert Marka Perkovića Thompsona 'Vukovar - Zajedno za budućnost' dobio je još jedan atraktivan vizualni element, drone show koji je osvijetlio nebo iznad Gospodarske zone.

Pjevač je njima odao počast Gradu Heroju, braniteljima, i brojnim postrojbama Hrvatske vojske.

Tijekom koncerta na nebu su se izmjenjivali upečatljivi svjetlosni efekti sa simbolima vukovarskog vodotornja, grbovima raznih postrojbi, a prikazan je i obris kralja Zvonimira na konju.

Kako je to izgledalo možete pogledati OVDJE.

A fotograf Pixsella, Zvonimir Barisin fotografirao je 1600 dronova nakon završetka koncerta. Više pogledajte u galeriji.