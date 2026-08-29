Kad se Varaždinke prošetaju, malo tko ostane ravnodušan: Pogledi su letjeli na sve strane

Iako je predzadnji dan Špancirfesta donio povremenu kišu, varaždinske ulice nisu ostale prazne. Brojni posjetitelji ispunili su povijesnu jezgru grada, a posebnu pažnju privukle su njihove modne kombinacije. Varaždinke su i po tmurnom vremenu pokazale zašto slove za dame sa stilom - od lepršavih haljina i elegantnih izdanja do pomno odabranih detalja koji su podizali svaki outfit.

Kad se ovakve Varaždinke prošetaju gradom, malo tko ostane ravnodušan. Ulična moda ponovno je bila jedan od zanimljivijih dijelova festivalske atmosfere, a posjetiteljice su pokazale da se dobar stil može pronaći i kada kišobrani postanu neizostavan modni dodatak.

Tko je sve prošetao varaždinskom povijesnom jezgrom i kako su se posjetitelji nosili s kišnim Špancirfestom, pogledajte na Varaždinski.hr.