Svi su gledali samo u nju: Misteriozna crnka zasjenila atmosferu na Danima piva

Kraj kolovoza u Hrvatskoj tradicionalno prolazi u znaku piva, glazbe i dobre zabave, a ove godine posebno se slave Dani piva u Osijeku i Karlovcu. Dok se u Osijeku od 26. do 30. kolovoza održavaju Dani prvog hrvatskog piva, na Lijevoj obali Drave u petak je publiku u krcatom šatoru zabavljao Plavi orkestar, kojem je atmosferu uoči nastupa zagrijala Grupa Royal. Brojni posjetitelji pjevali su poznate hitove poput „Suade“, „Bolje biti pijan nego star“ i „Kaje“, a večer je još jednom pokazala zašto ova osječka manifestacija godinama privlači velik broj posjetitelja.

Istovremeno je Karlovac je započeo svoje tradicionalne Dane piva, a večer otvorenja 28. kolovoza obilježio je nastup Severine (54). Tako su dva hrvatska grada posljednjeg vikenda kolovoza postala središta glazbe, druženja i pivske atmosfere, uz brojne posjetitelje koji su uživali u koncertima i bogatom programu. Kako je izgledala atmosfera na obje manifestacije, pogledajte u fotogalerijama koje donose KAportal.hr i SiB.hr.