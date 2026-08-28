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Korzo vrvio prelijepim Riječankama, ali zgodna plavuša u crnoj haljini ukrala je svu pažnju

Korzo vrvio prelijepim Riječankama, ali zgodna plavuša u crnoj haljini ukrala je svu pažnju
Foto: R.Z./RIportal
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Ljeto u Rijeci još uvijek traje, a visoke temperature izmamile su brojne Riječane i Riječanke na Korzo. Lagane haljinice, kratke hlačice i lepršave kombinacije i dalje su nezaobilazne, a gradske ulice pune su zanimljivih modnih izdanja. Među prolaznicima posebno se istaknula zgodna plavuša u crnoj haljini, no objektiv je zabilježio i brojna druga lica koja su privukla pažnju.

U galeriji RIportala pogledajte tko se sve po ovim visokim temperaturama prošetao po Korzu.

28.8.2026.
22:08
Hot.hr
R.Z./RIportal
RijekaKorzoPlavušaRiječka špicašpica
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