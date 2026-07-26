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NAKON KONCERTA /

Severina uskočila u ogrtač i zagrizla sendvič: 'Ne možete mi spočitnuti da ne jedem'

Severina uskočila u ogrtač i zagrizla sendvič: 'Ne možete mi spočitnuti da ne jedem'
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Foto: Vedrana Vasić

Kažu da kad si gladan nisi svoj, a Severina je pokazala da ni najveće zvijezde nisu imune na to

26.7.2026.
21:53
Hot.hr
Vedrana Vasić
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Glazbena zvijezda Severina (54) nastupila je u Primoštenu, na vidikovcu kod kipa Gospe od Loreta, odakle se pruža jedan od najljepših pogleda na Jadran. Na Instagramu je pratiteljima pokazala kako je izgledala njezina koncertna večer - od priprema i glamuroznih fotografija do opuštenog trenutka nakon nastupa.

U blještavoj srebrnoj mini haljini pozirala je na kamenom zidu uoči koncerta, a otkrila je i zašto ima toliko fotografija s iste lokacije.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Severina (@severina)

"Imam ovoliko fotki sa zida jer sam došla tri i pol sata ranije na koncert... '...prva mi je Gospe moja...', stih koji je sinoć najljepše 'legao' ispred kipa Gospe od Loreta. Hvala Primošten, bili ste moj najbolji zbor", napisala je pjevačica.

No, posljednje dvije fotografije privukle su najviše pozornosti. Nakon koncerta Severina je uskočila u bijeli ogrtač, kosu skupila u punđu i sjela za stol s velikim club sendvičem.

"Prve fotke su kako je večer započela, zadnje dvije - kako to obično završava. Tako da mi ne možete spočitnuti da ne jedem:)", našalila se uz objavu.

Ovaj iskreni trenutak oduševio je njezine pratitelje, koji su joj u komentarima ostavljali srca i poruke poput "Topla ti je duša i jako srce, pa zato si i ti takva" i "Najljepša Seve".

SeverinaKoncertHrana
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