Severina na otoku pozirala u bikiniju, fanovi u nevjerici: 'Izgledaš kao da si u dvadesetima!'

Hrvatska pjevačica Severina (54) ponovno je oduševila pratitelje svojim izgledom, podijelivši niz ljetnih fotografija s otoka Vrnika. U opisu jedne od objava kratko je napisala "Klub 27", što je odmah potaknulo brojne komentare.

Lavina komplimenata na račun izgleda

Severina je pozirala na stjenovitoj plaži odjevena u šareni dvodijelni kupaći kostim uz plavu šiltericu, a svojim je izgledom izazvala lavinu komplimenata.

Njezini pratitelji složili su se da izgleda sjajno te su je obasuli pozitivnim komentarima. "Kako se držiš tako odlično, daj nam recept", napisala je jedna pratiteljica, dok je drugi pratitelj dodao: "Izgledaš ko da imaš 24 godine, a ne 54, legendo".

Predah uoči koncerta u Puli

Ovaj opuštajući odmor na Jadranu kratak je predah uoči velikog koncerta koji je očekuje već 8. kolovoza u pulskoj Areni u sklopu turneje „Ja samo pjevam“. Koncert u Puli bit će poseban jer će pjevačica nastupiti uz pratnju orkestra, a idilični Vrnik očito joj služi za punjenje baterija prije novih profesionalnih izazova.