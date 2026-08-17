Kaos na A1 kod Karlovca: Zbog nesreće u tunelu Sveti Marko kolona čak 9 kilometara

Zbog prometne nesreće u tunelu Sveti Marko na autocesti A1 stvorila se kolona duga oko devet kilometara, izvijestio je Hrvatski autoklub (HAK).

Pojačan je promet na glavnim cestama u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti. Povremena usporavanja bilježe se na pojedinim autocestama, osobito u zonama tunela i odmorišta te na prilazima naplatnim postajama.

Veća je gustoća prometa između Zagreba i čvora Zadar 1 u oba smjera.

Gdje su najveće gužve?

Na A3 Bregana-Lipovac pojačan je promet na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko prema Lipovcu, kao i između čvorova Zagreb istok i Zagreb zapad u smjeru Bregane.

Foto: HAK

Na A4 Goričan-Zagreb, između čvorova Čakovec i Ludbreg prema Zagrebu, na autocesti se nalazi biciklist. Vozi se uz ograničenje brzine od 80 kilometara na sat.

Na A7 Rupa-Križišće, na izlaznom kraku čvora Učka prema Opatiji i Istri, kolona je duga oko dva kilometra.

Na Istarskom ipsilonu, kod čvora Matulji prema Rijeci, kolona je oko jedan kilometar.

Na državnoj cesti DC1, između Gračaca i Knina kod Otrića, promet se odvija usporeno zbog radova.

Pojačan je promet u oba smjera na Krčkom mostu, dok je prema kopnu kolona od Malinske.

HAK upozorava i na gužve duž jadranske obale, na prilazima turističkim središtima, u Istri i na otoku Krku. Zbog povećanog prometa čekanja su moguća i u trajektnim lukama i pristaništima, dok su na pojedinim graničnim prijelazima čekanja višesatna.

Kolnici su mjestimice mokri i skliski pa HAK poziva vozače da brzinu i način vožnje prilagode uvjetima na cesti te drže dovoljan sigurnosni razmak između vozila.