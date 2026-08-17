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NAPETO KOD PRVAKA /

Luis Enrique iznerviran pitanjem naglo ustao i prekinuo konferenciju za medije

Luis Enrique iznerviran pitanjem naglo ustao i prekinuo konferenciju za medije
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Foto: Photo Goal Pix/Alamy/Profimedia

Nakon utakmice trener PSG-a jako se iznervirao zbog novinarskog pitanja vezanog za situaciju s dvojicom njegovih igrača

17.8.2026.
14:56
Sportski.netHina
Photo Goal Pix/Alamy/Profimedia
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Lens je osvajač 31. izdanja francuskog Superkupa, a pobjednik francuskog kupa pobijedio je branitelja naslova i dvostrukog osvajača Lige prvaka Paris Saint-Germain s 1-0 na svom stadionu u Lensu.

Nakon utakmice trener PSG-a, Luis Enrique jako se iznervirao zbog novinarskog pitanja vezanog za situaciju s dvojicom njegovih igrača. Novinari su ga pitali o izostanku Bradleyja Barcole i Ibrahima Mbayea, koje Enrique nije stavio među kandidate za utakmicu. Obojica se u medijima intenzivno povezuju s transferom u Liverpool.

Enrique je odbio govoriti o toj temi, rekavši da će o situaciji pričati tek kada završi prijelazni rok. Nakon što su novinari nastavili inzistirati na pitanjima o spomenutom dvojcu te je li njihov izostanak povezan s transferom u Liverpool, Enrique je, vidno iziritiran, kratko poručio "Hvala i doviđenja", ustao sa stolice i demonstrativno napustio prostoriju.

Francuski mediji nastavljaju pisati o eventualnom dvostrukom transferu koji bi bio jedna od najvećih priča ovog prijelaznog roka. 

PSG je ostao s 14 Superkupova (1995., 1998., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2022., 2023., 2024., 2025.), a za Lens je ovo bio prvi takav trofej.

Luis EnriquePsgKonferencija Za Medije
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