Luis Enrique iznerviran pitanjem naglo ustao i prekinuo konferenciju za medije

Lens je osvajač 31. izdanja francuskog Superkupa, a pobjednik francuskog kupa pobijedio je branitelja naslova i dvostrukog osvajača Lige prvaka Paris Saint-Germain s 1-0 na svom stadionu u Lensu.

Nakon utakmice trener PSG-a, Luis Enrique jako se iznervirao zbog novinarskog pitanja vezanog za situaciju s dvojicom njegovih igrača. Novinari su ga pitali o izostanku Bradleyja Barcole i Ibrahima Mbayea, koje Enrique nije stavio među kandidate za utakmicu. Obojica se u medijima intenzivno povezuju s transferom u Liverpool.

Enrique je odbio govoriti o toj temi, rekavši da će o situaciji pričati tek kada završi prijelazni rok. Nakon što su novinari nastavili inzistirati na pitanjima o spomenutom dvojcu te je li njihov izostanak povezan s transferom u Liverpool, Enrique je, vidno iziritiran, kratko poručio "Hvala i doviđenja", ustao sa stolice i demonstrativno napustio prostoriju.

Francuski mediji nastavljaju pisati o eventualnom dvostrukom transferu koji bi bio jedna od najvećih priča ovog prijelaznog roka.

PSG je ostao s 14 Superkupova (1995., 1998., 2013., 2014., 2015., 2016., 2017., 2018., 2019., 2020., 2022., 2023., 2024., 2025.), a za Lens je ovo bio prvi takav trofej.