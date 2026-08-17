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TRAGEDIJA NA SICILIJI /

Amerikanac (30) krenuo prema vrhu Etne: Usred nevremena poginuo od udara groma

Amerikanac (30) krenuo prema vrhu Etne: Usred nevremena poginuo od udara groma
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Foto: AFP/AFP/Profimedia

Najaktivniji europski vulkan posljednjih je dana ponovno eruptirao, a pepeo je prekrio dijelove istočne Sicilije

17.8.2026.
15:41
Jaga Komazec
AFP/AFP/Profimedia
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Američki turist (30) poginuo je nakon što ga je tijekom planinarenja na Etni na Siciliji pogodio grom.

Kako prenosi BBC, muškarac se u nedjelju nalazio na području aktivnog vulkana kada je izbilo grmljavinsko nevrijeme. Vatrogasci i hitne službe pronašli su ga oko 20 sati u stanju srčanog zastoja, i to u ograničenoj zoni kojom se ponekad prolazi kako bi se prišlo bliže vrhu.

Helikopterom je prevezen u bolnicu Cannizzaro u Cataniji, no po dolasku je proglašena njegova smrt.

Opasni uvjeti na višim dijelovima Etne

Talijanske vlasti posljednjih su dana dodatno ograničavale pristup pojedinim dijelovima Etne zbog pojačane vulkanske aktivnosti

Posebno su rizične više padine gdje ne postoji zaklon od naglih vremenskih promjena.

Talijanska civilna zaštita upozorava da upravo kombinacija vulkanske aktivnosti i iznenadnih promjena vremena na većim nadmorskim visinama može stvoriti izrazito opasne uvjete za posjetitelje.

Erupcije poremetile i zračni promet

Najaktivniji europski vulkan posljednjih je dana ponovno eruptirao, a pepeo je prekrio dijelove istočne Sicilije i izazvao probleme u zračnom prometu.

Na međunarodnoj zračnoj luci u Cataniji tijekom proteklog tjedna poremećene su stotine letova. Zrakoplovno upozorenje tek je u subotu spušteno s najviše, crvene razine, na narančastu.

EtnaTuristGromPoginuo TuristItalija
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