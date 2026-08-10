Nova erupcija podigla Siciliju na noge: Tisuće putnika zaglavile zbog pepela

Erupcija Etne ponovno je izazvala probleme na Siciliji. Aktivnost se nastavlja u krateru Voragine uz izbacivanje pepela, dok su na visinama od oko 2750 i 2360 metara aktivni i otvori iz kojih istječe lava.

Kako piše La Repubblica, seizmički tremor i dalje je na visokim vrijednostima, a upozorenje za zračni promet ostaje na najvišoj, crvenoj razini.

Kaos u zračnoj luci

Zbog pepela u zraku obustavljeni su dolazni letovi u zračnu luku Catania do 17 sati, zbog čega su tisuće putnika ostale bez planiranih letova, a mnogi su noć proveli u zračnoj luci.

Na društvenim mrežama putnici opisuju višesatna čekanja, manjak informacija i probleme s prijevozom do drugih zračnih luka.

"Bili smo na suncu, dva sata, čekajući četiri autobusa za Cataniju koja su nam bila obećana, uz starije ljude i djecu iscrpljenu od vrućine", napisala je jedna putnica.