Eruptiralo vatreno čudovište: Izdano narančasto upozorenje

Gvatemalske vlasti proglasile su u ponedjeljak navečer upozorenje na opasnost, samo jedan stupanj ispod najviše razine uzbune, nakon snažne erupcije najaktivnijeg vulkana u Srednjoj Americi.

"Narančasto upozorenje, koje označava opasnost, proglašeno je na području cijele zemlje zbog erupcije vulkana Fuego", objavila je na društvenoj mreži X nacionalna agencija za koordinaciju u slučaju katastrofa Conred.

Ante la actividad del #VolcánDeFuego, recomendamos a la población:



-No acercarse a las barrancas ni permanecer en áreas de peligro.

-Tener lista la Mochila de las 72 horas.

-Revisar y activar el Plan Familiar de Respuesta.

-Poner en práctica el principio de autoevacuación. pic.twitter.com/xwaHvpLxXm — CONRED (@ConredGuatemala) August 4, 2026

Nadležne službe započele su evakuaciju stanovnika iz dva sela smještena u blizini vulkana, koji se nalazi oko 35 kilometara od glavnog grada Guatemala Cityja, piše Euronews.

Prošle godine evakuirano je više od 500 ljudi. Vlada je tada obustavila nastavu u školama i zatvorila cestu koja povezuje jug zemlje s kolonijalnim gradom Antiguom, koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a.

Foto: Johan ORDONEZ/AFP/Profimedia

U 2023. godini evakuirano je oko 1200 ljudi. Najteža situacija dogodila se 2018. godine. Lavina se spustila niz padine vulkana i potpuno uništila jedno selo. Tada je poginulo 215 osoba, a oko 200 ih je nestalo.

Gvatemala se nalazi na pacifičkom Vatrenom prstenu te je često izložena seizmičkim i vulkanskim aktivnostima.