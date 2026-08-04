Eruptiralo vatreno čudovište: Izdano narančasto upozorenje
Gvatemala se nalazi na pacifičkom Vatrenom prstenu te je često izložena seizmičkim i vulkanskim aktivnostima
Gvatemalske vlasti proglasile su u ponedjeljak navečer upozorenje na opasnost, samo jedan stupanj ispod najviše razine uzbune, nakon snažne erupcije najaktivnijeg vulkana u Srednjoj Americi.
"Narančasto upozorenje, koje označava opasnost, proglašeno je na području cijele zemlje zbog erupcije vulkana Fuego", objavila je na društvenoj mreži X nacionalna agencija za koordinaciju u slučaju katastrofa Conred.
Nadležne službe započele su evakuaciju stanovnika iz dva sela smještena u blizini vulkana, koji se nalazi oko 35 kilometara od glavnog grada Guatemala Cityja, piše Euronews.
Prošle godine evakuirano je više od 500 ljudi. Vlada je tada obustavila nastavu u školama i zatvorila cestu koja povezuje jug zemlje s kolonijalnim gradom Antiguom, koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a.
U 2023. godini evakuirano je oko 1200 ljudi. Najteža situacija dogodila se 2018. godine. Lavina se spustila niz padine vulkana i potpuno uništila jedno selo. Tada je poginulo 215 osoba, a oko 200 ih je nestalo.
Gvatemala se nalazi na pacifičkom Vatrenom prstenu te je često izložena seizmičkim i vulkanskim aktivnostima.