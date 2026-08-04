FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
POČELA EVAKUACIJA /

Eruptiralo vatreno čudovište: Izdano narančasto upozorenje

Eruptiralo vatreno čudovište: Izdano narančasto upozorenje
×
Foto: Johan ORDONEZ/AFP/Profimedia

Gvatemala se nalazi na pacifičkom Vatrenom prstenu te je često izložena seizmičkim i vulkanskim aktivnostima

4.8.2026.
9:07
danas.hr
Johan ORDONEZ/AFP/Profimedia
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Gvatemalske vlasti proglasile su u ponedjeljak navečer upozorenje na opasnost, samo jedan stupanj ispod najviše razine uzbune, nakon snažne erupcije najaktivnijeg vulkana u Srednjoj Americi.

"Narančasto upozorenje, koje označava opasnost, proglašeno je na području cijele zemlje zbog erupcije vulkana Fuego", objavila je na društvenoj mreži X nacionalna agencija za koordinaciju u slučaju katastrofa Conred.

Nadležne službe započele su evakuaciju stanovnika iz dva sela smještena u blizini vulkana, koji se nalazi oko 35 kilometara od glavnog grada Guatemala Cityja, piše Euronews.

Prošle godine evakuirano je više od 500 ljudi. Vlada je tada obustavila nastavu u školama i zatvorila cestu koja povezuje jug zemlje s kolonijalnim gradom Antiguom, koji se nalazi pod zaštitom UNESCO-a.

Eruptiralo vatreno čudovište: Izdano narančasto upozorenje
Foto: Johan ORDONEZ/AFP/Profimedia

U 2023. godini evakuirano je oko 1200 ljudi. Najteža situacija dogodila se 2018. godine. Lavina se spustila niz padine vulkana i potpuno uništila jedno selo. Tada je poginulo 215 osoba, a oko 200 ih je nestalo.

Gvatemala se nalazi na pacifičkom Vatrenom prstenu te je često izložena seizmičkim i vulkanskim aktivnostima.

GvatemalaVulkanFuegoErupcija
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike