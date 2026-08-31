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jubilej za pamćenje /

Minimalno za slavlje, grandiozno za Artetu: Saka slomio Villu za novi Arsenalov let

Minimalno za slavlje, grandiozno za Artetu: Saka slomio Villu za novi Arsenalov let
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Foto: Nick Potts/PA Images/Profimedia

Trenutak odluke dogodio se u 59. minuti kada je Riccardo Calafiori ubacio s krila, a Bukayo Saka ispred suparničke obrane zabio za 1-0.

31.8.2026.
23:47
Hina
Nick Potts/PA Images/Profimedia
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Aktualni engleski nogometni prvak Arsenal upisao je i drugu pobjedu na startu prvenstva. Nakon što su u prvom kolu pobijedili Coventry sa 3-0, "Topnici" su u dvoboju drugog kola u Birminghamu porazili Aston Vilu sa 1-0.

Trenutak odluke dogodio se u 59. minuti kada je Riccardo Calafiori ubacio s krila, a Bukayo Saka ispred suparničke obrane zabio za 1-0.

Arsenalovom mendžeru Mikelu Arteti bila je to 250 utakmica u Premier ligi kao treneru. Zanimljivo, samo su dva trenera sakupila 250 i više nastupa u elitnom razredu engleskog nogometa kao igrač i kao trener.

Mark Hughes je odigrao 297 utakmica, a potom je kao trener vodio još 466 utakmica. S druge strane Arterta je upisao 284 igračka nastupa, te 250 kao menadžer.

Na ljestvici vode Manchester City, Arsenal, Hull City, te Chelsea sa po šest bodova. Villa je na začelju s dva poraza i 0-5 razlikom pogodaka.

Aston VillaArsenalBukayo Saka
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