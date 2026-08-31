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Livaković je tek potpisao za Barcelonu, ali stigle su mu neugodne vijesti

Livaković je tek potpisao za Barcelonu, ali stigle su mu neugodne vijesti
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Foto: Phamai Techaphan/Shutterstock Editorial/Profimedia

Barca je potvrdila dolazak Gabriela Jesusa iz Arsenala

31.8.2026.
16:49
Sportski.net
Phamai Techaphan/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Dominik Livaković prošloga je tjedna potpisao za Barcelonu ugovor na četiri godine. Trenutačno je treći vratar iza Joana Garcije i Wojciecha Szczesnog.

Katalonski Sport piše kako postoji mogućnost da Livaković ne bude registriran u momčadi Barcelone i zbog toga bude primoran otići na posudbu. Naime, Barca je potvrdila dolazak Gabriela Jesusa iz Arsenala. Kako katalonski klub muku muči s financijama moguće je da neće svi igrači biti registrirani za trenutačnu sezonu La Lige. 

Ako bi Barcelona našla mjesta u budžetu za registraciju obojice, Livaković bio ostao u klubu kao opcija s klupe, a ako ne bude mjesta, Livi će vjerojatno biti poslan na posudbu. Mogućnost posudbe nije isključio niti trener Hansi Flick kada je upitan o budućnosti Dominika Livakovića.

 

 

Flick je na konferenciji za medije, uoči  utakmice s Rayo Vallecanom, bio upitan kakva mu je namjera s Livakovićem i hoće li on biti rezervni vratar umjesto Wojciecha Szczesnyja.

"Ne, sretni smo sa Szczesnyjem. Dominik točno zna kakva je situacija. Sretni smo, također, što imamo na raspolaganju tako iskusnog vratara. Osim toga doveden je zbog budućnosti, to je bila ideja, da se osiguramo za budućnost", izjavio je njemački trener.

BarcelonaLa LigaDominik Livaković
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