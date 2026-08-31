Liječnici je godinama uvjeravali da je sve u njezinoj glavi, a imala je rijetku bolest

Rebecca Fargie (36) godinama je patila od teške nadutosti zbog koje je izgledala kao da je "šest mjeseci trudna". Liječnici su njezine tegobe uporno pripisivali tjeskobi, sve dok specijalizirani pregled nije otkrio šokantnu istinu skrivenu u njezinim crijevima.

Šest godina života Rebecce bilo je obilježeno iscrpljujućim zatvorom, mučninama i bolovima u trbuhu toliko jakim da ih ni morfij nije mogao ublažiti. U očajničkom pokušaju da uspostavi normalnu probavu, ova majka iz Batleya u Zapadnom Yorkshireu uzimala je i do 21 laksativ dnevno.

Cijelo to vrijeme liječnici su je uvjeravali da su njezini problemi isključivo psihosomatski. Njezini simptomi prvi put su se pojavili 2020. godine, tijekom trudnoće s mlađim djetetom. Osjećala je oštre, probadajuće bolove, grčeve i stalnu punoću nakon jela.

Nakon poroda u ožujku 2020., njezino se stanje drastično pogoršalo. "Zatvor je postao teži, a bolovi nepodnošljivi, gori od trudova. Imala sam kronične bolove u leđima i trbuhu te sam neprestano završavala u bolnici", ispričala je Rebecca.

'Bila sam na mračnom mjestu'

Godine su prolazile, a liječnici su njezine simptome i dalje odbacivali kao "običan zatvor" ili posljedicu anksioznosti. Godine 2021. čak su joj uklonili žučni mjehur, nadajući se da će to riješiti problem, no operacija nije donijela olakšanje, piše Mirror.

"Probudili su me nakon operacije i bol je i dalje bila ondje, na istom mjestu. Sjećam se da sam skinula masku s kisikom i vrištala jer je bilo neizdrživo", prisjetila se.

Takav pristup zdravstvenog sustava ostavio je dubok trag na njezinom mentalnom zdravlju. "Stalno slušati od liječnika da je sve u mojoj glavi nije pomoglo. Morala sam napuštati poslove zbog čestih boravaka u bolnici. Osjećala sam se usamljeno, tužno i razočarano što me nitko ne sluša i ne vjeruje mi. Bila sam na mračnom mjestu", kazala je Rebecca.

Konačna dijagnoza i život sa stomom

Preokret se dogodio 2024. godine, kada je podvrgnuta specijaliziranoj studiji debelog crijeva. Test je otkrio nepravilnost u mišićima koji oblažu njezino crijevo, što je napokon dovelo do dijagnoze.

Rebecci je dijagnosticiran usporeni tranzitni zatvor, rijetka vrsta poremećaja pokretljivosti crijeva kod koje mišići ne rade ispravno. To uzrokuje usporeno kretanje stolice, što dovodi do teškog zatvora, bolova i nadutosti.

"Dobivanje dijagnoze konačno mi je dalo objašnjenje za sve što sam proživljavala. Nakon godina uvjeravanja da je to 'samo zatvor', bila je potvrda da postoji stvarni medicinski uzrok mojim simptomima", rekla je.

Nakon što ni druge metode liječenja, poput ugradnje sakralnog živčanog stimulatora, nisu uspjele, liječnici su joj kao posljednju opciju preporučili ileostomiju. Ranije ove godine podvrgnuta je operaciji kojom joj je oblikovana stoma, a otpad iz tankog crijeva sada se prikuplja u stoma vrećicu pričvršćenu na trbuhu.

Novi početak i poruka drugima

Iako je prihvaćanje operacije bilo teško, Rebecca kaže da joj je ona donijela novu nadu. "Godinama je moj život bio pod kontrolom boli, bolnica i straha od hrane. Sada, prvi put nakon dugo vremena, napokon osjećam nadu za budućnost. Jedva čekam stvarati sretne uspomene sa svojom djecom i konačno početi živjeti, a ne samo preživljavati."

Svoju priču podijelila je kako bi podržala dobrotvornu organizaciju Guts UK i potaknula druge da otvoreno govore o svojim probavnim problemima te da se bore protiv stigme.

Njezina je poruka jasna: "Sumnjala sam u sebe godinama, ali nitko ne poznaje vaše tijelo bolje od vas samih. Ako osjećate da nešto nije u redu, nastavite postavljati pitanja i ne odustajte. Postoji svjetlo na kraju tunela, čak i ako se sada tako ne čini".

POGLEDAJTE GALERIJU