Liječnik otkriva jednostavan trik protiv zatvora: 'Ovo trebate imati u kupaonici'

Odlazak na WC normalan je dio svakodnevice, no može postati vrlo neugodno iskustvo ako patite od zatvora. Bilo da se s ovim problemom susrećete često ili samo povremeno, imajte u vidu da postoji jednostavan trik koji bi vam mogao vrlo brzo pomoći.

Liječnik Amir Khan, poznat po zdravstvenim savjetima na društvenim mrežama, ponudio je stručno rješenje za sve koji trebaju malu pomoć pri obavljanju nužde. Prema njegovim riječima, u kupaonici je potrebno držati samo jedan predmet koji može riješiti problem, a riječ je o nečemu što bi svatko trebao razmotriti u slučaju poteškoća s probavom.

Zašto je položaj na WC školjci ključan?

U videu koji je objavio na Instagramu, dr. Khan je podijelio što ljudi mogu učiniti kako bi ublažili simptome zatvora. Njegov je savjet iznimno jednostavan i zahtijeva samo jedan predmet u kupaonici.

"Znamo da snažno naprezanje tijekom pražnjenja crijeva povećava rizik od nastanka hemeroida, analnih fisura, pa čak i prolapsa rektuma. No, jeste li znali da istraživanja pokazuju kako je najbolji položaj za sjedenje na WC školjci onaj u kojem su vam koljena viša od kukova?", istaknuo je liječnik.

Objasnio je kako takav položaj otvara rektum i olakšava prolazak stolice jer oponaša prirodni položaj čučanja. Kada sjedite s nogama ravno na podu, mišići se ne opuštaju u potpunosti, što može otežati defekaciju.

Mali stolac čini veliku razliku

Kako bi se postigao ispravan položaj, dovoljno je staviti običan niski stolac ili kutiju ispod stopala. To pomaže u "lakšem prolasku stolice" i usklađuje tijelo s prirodnim položajem čučanja, koji se smatra najučinkovitijom metodom za obavljanje nužde.

Mnogi su u komentarima potvrdili da im je ovaj trik uvelike pomogao. Jedna je osoba napisala: "Imam poseban stolac za to, potpuno mijenja stvar". Druga je dodala: "Hvala, Amire! Sjajni ste u objašnjavanju ovih neugodnih tema!". Treća je komentirala: "Ovo mi je savjetovala kolorektalna medicinska sestra nakon operacije crijeva. Zaista pomaže! Hvala, ovi vaši kratki videi su odlični!".

Dodatni savjeti za redovitu probavu

Iako je pravilan položaj iznimno koristan, dr. Khan naglašava važnost cjelokupnog pristupa zdravlju probavnog sustava. Zatvor se obično očituje promjenama u navikama pražnjenja crijeva, poput otežanog prolaska stolice ili smanjene učestalosti. To je raširen problem koji pogađa ljude svih dobnih skupina, a može biti uzrokovan nedovoljnim unosom vlakana ili tekućine, promjenama u prehrani, nedostatkom tjelesne aktivnosti, pa čak i stresom, piše Mirror.

Srećom, na zatvor se često može utjecati jednostavnim promjenama u prehrani i načinu života. Preporučuje se piti dovoljno vode, jesti hranu bogatu vlaknima i redovito vježbati kako bi se potaknuli dosljedni pokreti crijeva. Slijedeći ove jednostavne savjete, možete napraviti veliku razliku za svoju probavu.

Ključno je potražiti liječničku pomoć ako ste zabrinuti zbog problema ili ako se stanje ne poboljšava. Ako primijetite značajnu i dugotrajnu promjenu u radu crijeva koja vas zabrinjava, uvijek se preporučuje kontaktirati svog liječnika opće prakse.

