Slijedite ovih sedam koraka za rješavanje nadutosti, zatvora i drugih probavnih smetnji

Blagdani su iz nas, no osim dobre zabave i veselih druženja ostavili su neželjene nuspojave u obliku probavnih problema. Veliki broj osoba pati od usporene probave, nadutosti, osjećaja težine u želucu, zatvora, žgaravice i umora. Tijelo se pokušava nositi s viškom masnoća, šećera i soli, a crijeva postaju "lijenija".

Probava nakon blagdana

Tijekom blagdana jedemo obilne obroke i tešku hranu čestu bogatu mastima, šećerima i soli. Takove namirnice odgađaju pražnjenje želuca, te doprinose osjećaju težine i pritiska. Također, unosimo manje vlakana. Smanjenje unosa voća, povrća i cjelovitih žitarica može dovesti do trome stolice i zatvora.

Zbog blagdanske hrane dolazi do promjena u mikrobiomu. Promjene u prehrani mogu poremetiti ravnotežu crijevnih bakterija (disbioza) za samo tri do četiri dana.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Alkohol može iritirati sluznicu želuca, povećati refluks kiseline i uzrokovati dehidraciju, što dodatno usporava probavu. Sezonski stres te neredoviti rasporedi spavanja i prehrane mogu aktivirati tjelesnu reakciju "bori se ili bježi", što prirodno depriorizira i usporava probavu.

Kako poboljšati probavu?

Nasreću, uz malo truda vaša se probava može normalizirati. No, ako su vam se neke od gore spomenutih tegoba pogoršale ili su vas mučile i prije obilnih blagdanskih gozbi, vrijeme je da posjetite svog liječnika.

1. Jedite češće obroke

Mnogi zagovornici mršavljenja zagovaraju jedenje manjih, češćih obroka kako bi se potaknuo metabolizam i spriječilo prejedanje. Ovo pravilo također može pomoći kod problema s probavom.

Kada pojedete veliki obrok, vaš probavni sustav je preopterećen i možda neće moći pravilno obraditi hranu. To može uzrokovati žgaravicu zbog kiselina koje se vraćaju iz želuca u jednjak. Takvo preopterećenje želuca može čak izazvati plinove, mučninu ili povraćanje.

Foto: Pexels

Cilj konzumiranja pet do šest mini obroka dnevno može pomoći u promicanju općeg dobrog probavnog zdravlja. Obavezno jedite mješavinu ugljikohidrata, proteina i masti zdravih za srce u svakom obroku. Primjeri uključuju maslac od kikirikija na krekerima od cjelovitih žitarica, sendvič s tunom ili jogurt s voćem, piše Healthline.

Također, trebali biste izbjegavati ležanje nakon jela. To povećava rizik od žgaravice i mučnine.

2. Vlakna u prehrani su važna

Možda ste mnogo čuli o vlaknima za mršavljenje i zdravlje srca. Kada je riječ o zdravlju probavnog sustava, vlakna su također ključna komponenta.

Vlakna su glavnina biljne hrane koja se ne može probaviti. Topiva vlakna stvaraju gel u probavnom traktu kako bi vas održali sitima, dok netopljiva vlakna dodaju volumen stolici.

Klinika Mayo preporučuje ukupan dnevni unos vlakana od 38 grama za muškarce mlađe od 50 godina i 25 grama za žene iste dobne skupine. Odraslima starijim od 50 godina potrebno je nešto manje vlakana, s 30 grama dnevno za muškarce i 21 gram za žene.

Unos dovoljno vlakana pomaže u sprječavanju problema s probavom reguliranjem sustava. Ako niste sigurni unosite li dovoljno vlakana, sve što trebate učiniti je pogledati u svoju kuhinju. Vlakna su prirodno dostupna u:

Voću,

Povrću,

Grahu,

Mahunarkama,

Cjelovitim žitaricama.

3. Pijte puno vode

Voda pomaže vašem probavnom zdravlju pomažući u čišćenju cijelog sustava. Posebno je korisna u sprječavanju zatvora jer voda pomaže omekšati stolicu. Nadalje, voda može pomoći vašem probavnom sustavu da učinkovitije apsorbira hranjive tvari pomažući tijelu da razgradi hranu.

Cilj je piti osam čaša vode dnevno i preskočiti slatka pića. Dodani šećeri mogu pogoršati probleme s probavom.

4. Smanjite razinu stresa

Kronično visoke razine stresa teško utječu na cijelo tijelo, uključujući i crijeva. To je zato što tijelo oslobađa određene hormone kada je pod stresom. Visoke razine tih hormona utječu na tijelo i mogu ugroziti zdravlje crijeva, navodi Healthline.

Foto: Shutterstock

Nekoliko načina za smanjenje stresa može uključivati:

Meditaciju,

Hodanje,

Masažu,

Provođenje vremena s prijateljima ili obitelji,

Difuziranje eteričnih ulja,

Ograničavanje unosa alkohola,

Smijanje,

Vježbanje joge,

Provođenje vremena s kućnim ljubimcem.

5. Naspavajte se

Nedovoljno sna ili nedovoljna kvaliteta sna mogu imati ozbiljan utjecaj na zdravlje vaših crijeva, što može doprinijeti većim problemima sa spavanjem.

Pokušajte dati prioritet barem sedam do osam sati neprekidnog sna po noći. Vaš liječnik vam može pomoći ako imate problema sa spavanjem.

6. Jedite polako

Temeljito žvakanje hrane i sporije jedenje obroka može smanjiti šanse za razvoj pretilosti i dijabetesa, a ujedno vam pomaže u donošenju boljih odluka o hrani.

To vam može pomoći u smanjenju probavnih tegoba i održavanju zdravlja crijeva.

7. Uzimajte prebiotik ili probiotik

Dodavanje prebiotika ili probiotika u prehranu može pomoći u poboljšanju zdravlja crijeva. Prebiotici pružaju "hranu" namijenjenu poticanju rasta korisnih bakterija u crijevima, dok su probiotici žive dobre bakterije.

Osobe koje imaju tešku bolest ili oslabljen imunološki sustav ne bi trebale uzimati probiotike. Također, nisu svi probiotički dodaci visoke kvalitete ili korisni za zdravlje. Prilikom odabira probiotika ili prebiotika, najbolje je razgovarati sa svojim liječnikom.

POGLEDAJTE GALERIJU

POGLEDAJTE VIDEO: Ivana Kalogjera o osobnoj borbi i radu u udruzi: 'Krpamo rupe u sustavu, a novac ne pada s neba'