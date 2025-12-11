Liječnik savjetuje da jedete banane određene boje: 'Četiri su vrste voća odlične za probavu'

Stručnjak za zdravlje probave podijelio je koje namirnice trebate uključiti u prehranu kako biste pospješili probavu, a sve se svodi na samo četiri ključna voća. Prema pisanju portala Mirror, dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog školovan na Harvardu, istaknuo je četiri vrste voća kojima bismo svi trebali dati prednost u prehrani.

Kivi je prirodni poticaj za probavu

Na prvom mjestu nalazi se kivi. Dr. Sethi objašnjava: "Jedite kivi kako biste potaknuli probavu jer sadrži aktinidin, enzim koji značajno pomaže u razgradnji proteina". Učinkovita razgradnja proteina ključna je za smanjenje osjećaja težine u želucu nakon obroka.

Papaja protiv nadutosti

Sljedeća na popisu esencijalnih namirnica je papaja. "Ona je izuzetno korisna za želudac jer njezin enzim, papain, podržava probavni proces i učinkovito smanjuje nadutost", savjetuje liječnik.

Blago zelene banane za crijevni mikrobiom

Iako možda zvuči neobično, medicinski stručnjak preporučuje i konzumaciju blago zelenih, odnosno ne potpuno zrelih banana. Razlog leži u činjenici da su bogate otpornim škrobom, koji služi kao hrana za zdrave crijevne bakterije. Osim što podržava zdravlje crijevnog mikrobioma, otporni škrob pomaže i u održavanju stabilne razine šećera u krvi.

Guava za redovitost

Dr. Sethi preporučuje i guavu za poticanje probave. Ovo tropsko voće obiluje vlaknima i vitaminom C, a oba nutrijenta pomažu u osiguravanju redovite i uredne probave te sprječavaju zatvor.

Dr. Sethi je ranije istaknuo i važnost drugih supernamirnica za "čišćenje" crijeva, poput chia, lanenih i bosiljkovih sjemenki, koje također imaju značajnu ulogu u očuvanju zdravlja cjelokupnog probavnog sustava.

