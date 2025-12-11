Liječnik savjetuje da jedete banane određene boje: 'Četiri su vrste voća odlične za probavu'
Iako možda zvuči neobično, liječnik preporučuje konzumaciju blago zelenih, odnosno ne potpuno zrelih banana
Stručnjak za zdravlje probave podijelio je koje namirnice trebate uključiti u prehranu kako biste pospješili probavu, a sve se svodi na samo četiri ključna voća. Prema pisanju portala Mirror, dr. Saurabh Sethi, gastroenterolog školovan na Harvardu, istaknuo je četiri vrste voća kojima bismo svi trebali dati prednost u prehrani.
Kivi je prirodni poticaj za probavu
Na prvom mjestu nalazi se kivi. Dr. Sethi objašnjava: "Jedite kivi kako biste potaknuli probavu jer sadrži aktinidin, enzim koji značajno pomaže u razgradnji proteina". Učinkovita razgradnja proteina ključna je za smanjenje osjećaja težine u želucu nakon obroka.
Papaja protiv nadutosti
Sljedeća na popisu esencijalnih namirnica je papaja. "Ona je izuzetno korisna za želudac jer njezin enzim, papain, podržava probavni proces i učinkovito smanjuje nadutost", savjetuje liječnik.
Blago zelene banane za crijevni mikrobiom
Iako možda zvuči neobično, medicinski stručnjak preporučuje i konzumaciju blago zelenih, odnosno ne potpuno zrelih banana. Razlog leži u činjenici da su bogate otpornim škrobom, koji služi kao hrana za zdrave crijevne bakterije. Osim što podržava zdravlje crijevnog mikrobioma, otporni škrob pomaže i u održavanju stabilne razine šećera u krvi.
Guava za redovitost
Dr. Sethi preporučuje i guavu za poticanje probave. Ovo tropsko voće obiluje vlaknima i vitaminom C, a oba nutrijenta pomažu u osiguravanju redovite i uredne probave te sprječavaju zatvor.
Dr. Sethi je ranije istaknuo i važnost drugih supernamirnica za "čišćenje" crijeva, poput chia, lanenih i bosiljkovih sjemenki, koje također imaju značajnu ulogu u očuvanju zdravlja cjelokupnog probavnog sustava.
