Stravične fotografije s ceste kraj Novske: Auto potpuno smrskan u jarku, vozač poginuo
Troje ljudi iz vozila ozlijeđeno je te su ih prevezli u bolnicu
Vozač automobila (56) poginuo je kada je osobnim automobilom sletio s ceste u odvodni kanal u mjestu Jazavica kraj Novske.
Kako je objavila sisačko-moslavačka policija, još troje putnika je ozlijeđeno te su prevezeni u obližnju bolnicu.
Nesreća se dogodila oko 17.40 sati.
Iz Javne vatrogasne postrojbe Novska objavili su fotografije s mjesta nesreće na kojima se vidi osobni automobil sive boje u odvodnom jarku. Prednji dio automobila potpuno je razbijen, a izbijeno je i vjetrobransko staklo.
Napisali su kako su vatrogasci sudjelovali u tehničkoj intervenciji i zbrinjavanju posljedica nesreće.
„Ozlijeđene osobe vozilima hitne medicinske pomoći prevezene su u zdravstvene ustanove radi daljnjeg liječenja.
Policija je obavila očevid te nastavlja s utvrđivanjem uzroka i okolnosti prometne nesreće. Javna vatrogasna postrojba Grada Novske izražava iskrenu sućut obitelji smrtno stradale osobe, a ozlijeđenima želi brz i uspješan oporavak“, napisali su.
