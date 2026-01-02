FREEMAIL
SLETIO S CESTE /

Stravične fotografije s ceste kraj Novske: Auto potpuno smrskan u jarku, vozač poginuo

Stravične fotografije s ceste kraj Novske: Auto potpuno smrskan u jarku, vozač poginuo
Foto: Jvp Novska

Troje ljudi iz vozila ozlijeđeno je te su ih prevezli u bolnicu

2.1.2026.
23:54
Katarina Dimitrijević Hrnjkaš
Jvp Novska
Vozač automobila (56) poginuo je kada je osobnim automobilom sletio s ceste u odvodni kanal u mjestu Jazavica kraj Novske.

Foto: Jvp Novska

Kako je objavila sisačko-moslavačka policija, još troje putnika je ozlijeđeno te su prevezeni u obližnju bolnicu.

Foto: Jvp Novska

Nesreća se dogodila oko 17.40 sati.

Foto: Jvp Novska

Iz Javne vatrogasne postrojbe Novska objavili su fotografije s mjesta nesreće na kojima se vidi osobni automobil sive boje u odvodnom jarku. Prednji dio automobila potpuno je razbijen, a izbijeno je i vjetrobransko staklo.

Foto: Jvp Novska

Napisali su kako su vatrogasci sudjelovali u tehničkoj intervenciji i zbrinjavanju posljedica nesreće.

Foto: Jvp Novska

„Ozlijeđene osobe vozilima hitne medicinske pomoći prevezene su u zdravstvene ustanove radi daljnjeg liječenja.

Policija je obavila očevid te nastavlja s utvrđivanjem uzroka i okolnosti prometne nesreće. Javna vatrogasna postrojba Grada Novske izražava iskrenu sućut obitelji smrtno stradale osobe, a ozlijeđenima želi brz i uspješan oporavak“, napisali su.

