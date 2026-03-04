Velika akcija USKOK-a zbog korupcije u HEP-u: Za desetero traže istražni zatvor

Uskok je u srijedu, na temelju policijske prijave, pokrenuo istragu protiv 19 hrvatskih osumnjičenika, žene s dvojnim državljanstvom Hrvatske i Italije te dvije tvrtke, nakon uhićenja u akciji u kojoj su zbog korupcije u nabavama i donacijama osumnjičena i dvojica HEP-ovih direktora.

Tužiteljstvo je, ne otkrivajući identitete, izvijestilo da će za desetero osumnjičenih zatražiti istražni zatvor. O tome će odlučiti sudac istrage zagrebačkog Županijskog suda nakon ročišta zakazanog za 16 sati.

Osumnjičene terete za zlouporabe položaja i ovlasti, pomaganja u tom nedjelu u sastavu zločinačkog udruženja, primanje i davanje mita te pranje novca. Ukupna šteta, po navodima tužiteljstva, veća je od milijun i pol eura.

Uhićenja osumnjičenih

Pokretanju istrage prethodila su jučerašnja uhićenja osumnjičenih, prikupljanje dokaza i pretresi njihovih domova i drugih prostorija, nakon čega su prenoćili u policijskom pritvoru.

Među uhićenima su direktor tvrtke HEP upravljanje imovinom Berislav Gluić i direktora Sektora za korporativne komunikacije HEP-a Ivica Žigić.

Uz njih se na meti istražitelja, kako se doznaje, našao i Nikola Domitrović, koji je nekada vodio županijsku organizaciju SDP-a u Sisačko-moslavačkoj županiji i radio je u HEP-u.

Riječ je o jednom od okrivljenika u nedavnoj aferi oko namještanja poslova u Klinici za psihijatriju Sveti Ivan na zagrebačkom Jankomiru, s kojom su povezani još neki osumnjičeni u ovom slučaju.

