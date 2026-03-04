Ni petog dana rat na Bliskom istoku ne jenjava, posebno su tragični prizori iz Libanona...

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

BROJE SE MRTVI /

Američka podmornica torpedirala je iranski ratni brod sa 180 ljudi kraj obale Šri Lanke, gdje je sudjelovao na pomorskoj vježbi u Benegalskom zaljevu. Vraćao se prema Iranu. Najmanje je 80 ljudi ubijeno, a vlasti Šri Lanke spasile su oko njih 30.

"Stajalište Šri Lanke jest da sve strane uključene u ovaj rat trebaju odmah poduzeti potrebne korake i žrtve kako bi se stvorio miran svijet", kazao je predsjednik ove zemlje, Anura Kumara Dissanayake.

Gusti crni dim nadvio se iznad zapadnog Teherana. Uslijed stalnih izraelskih i američkih napada ulice glavnog grada pune su ruševina. Prema vlastima, od vikenda je ubijeno 1045 Iranaca, dok američki ministar rata najavljuje dolazak novih aviona u regiju.

"Počevši od sinoć, a u roku od nekoliko dana, svakako unutar tjedan dana, dvije najmoćnije zračne sile na svijetu imat će potpunu kontrolu nad iranskim nebom", kazao je Pete Hegseth.

Izraelci su počeli izdavati naredbe za evakuacije u Libanonu gdje tjeraju civile prema sjeveru. Tvrde da ondje, kao i na jugu Bejruta gađaju pozicije Hezbollaha. U prilogu Ane Trcol pogledajte kako izgleda glavni libanonski grad nakon napada.