FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
'NISMO SPAVALI' /

Vatrogasci cijelu noć gasili požar kod Splita, mještani u nevjerici: 'Uvijek misliš najgore'

Od sinoć traje borba s požarom koji je zahvatio turistički brod u luci Bajnice kod Splita. Dvanaest vatrogasaca nadljudskim je naporima uspjelo lokalizirati požar i spriječiti njegovo širenje na desetke drugih brodova u blizini, no još uvijek ga nisu proglasili ugašenim.

Uzrok požara još nije poznat, a istraga će biti pokrenuta kada se za to stvore uvjeti. Dok je vatra gutala 'Amadeusa', mještani su s obale, u nevjerici, mogli samo promatrati borbu s buktinjom. Za mnoge od njih sna sinoć nije bilo.

403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
4.3.2026.
17:13
RTL Danas
Turistički BrodBanjicaSplitPožar
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najnovije
Najgledanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Pogledaj još videa
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx