#SENDBARRON /

Inicijativa za koju Donald vjerojatno ne želi čuti: Pošaljite Barrona Trumpa u vojsku!

A kad smo već kod rata, u Americi se pojavila inicijativa da se u vojsku, odnosno u operaciju epski bijes, pošalje sin Donalda Trumpa, Barron Trump.

Postoji internet stranica draftbarrontrump.com, postoji #sendbarron iliti pošaljite Barrona, postoji i sva sila memova sina američkog predsjednika i Melanije Trump u vojnoj uniformi. Sve je pokrenuo jedan od bivših pisaca South Parka, i to nakon što je Trump, po njegovom mišljenju, indiferentno reagirao na vijesti o smrti američkih vojnika. Možda bi mislio drukčije, da je među njima njegov sin, kaže.

Vojska je bolna točka za Trumpa, sjećate se da je izbjegao Vijetnam, jer je imao koštane izrasline na stopalima. 

3.3.2026.
23:02
RTL Direkt
