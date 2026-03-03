Hesam i Asghar, Iranci u Hrvatskoj - slave rat: 'Trebat će 30 godina da se izgradi što je uništeno'

Eksplozija ovdje, eksplozija ondje. Već četvrti dan devet milijuna stanovnika Teherana s prozora može gledati stupove dima nakon udara američko-izraelskih projektila. Možda je teško zamisliti, ali dosta ih slavi, recimo detonacije kod jedne baze iranske vojske.

“Pretvorili su Trg vojske u sr*nje! Svaka čast!”, viče čovjek koji snima video, dok jedna žena iz Teherana dok snima padajući projektil govori “hvala Trump, hvala dragi Bibi, nadam se da ćete naći dobar plijen”.

Da većina Iranaca slavi kaže za Direkt i Hesam Qajdi, Iranac u Zagrebu koji u domovini ima obitelj i prijatelje. "Događa se nešto neobično. Mnogi od njih su sretni, ne zbog toga što njihovu zemlju bombardiraju, nego zato što je diktator konačno mrtav. Ajatolah Hamenei je konačno mrtav i ljudi su sretni. I cijelu njegovu vojnu snagu eliminiraju američke i izraelske snage", kaže Hesam.

Iračani slave

I ne, on nije izuzetak - isto razmišlja i Asghar Omid Noghandoost, koji živi u Hrvatskoj već 10 godina, i on i familija i prijatelji podržavaju američko-izraelsko bombardiranje njihove zemlje. Štoviše, imaju teoriju i oko bombardirane osnovne škole za djevojčice na jugu zemlje, gdje je bilo 180 žrtava. “Po iskustvu koje imamo s ovim režimom, za ono što se dogodilo u školi mi vjerujemo da je režim pucao, da kaže da je Izrael pucao i da je Amerika pucala i ubila normalne ljude”, kaže Asghar.

A većina normalnih ljudi u Iranu, sigurni su naši sugovornici, želi da režimu konačno dođe kraj, ali su i svjesni da nije gotovo. "Sadašnji tvrdolinijaši trebali bi doći k sebi i znati da ne mogu poraziti Sjedinjene Države jer bi ih sve pobili, bili bi eliminirani prije ili kasnije. Zato, trebali bi postići sporazum i dogovoriti se s Trumpom, kako bi tranzicija prošla glatko. To je najbolji scenarij", smatra Hesam.

O tome što je najgori scenarij danas je u Ovalnom uredu govorio Trump. "Najgore bi bilo da ovo napravimo, a da onda preuzme netko tko je jednako loš kao i prethodnik, zar ne? To bi se moglo dogoditi. Ne želimo da se to dogodi. To bi vjerojatno bilo najgore", rekao je Trump nakon razgovora s njemačkim kancelarom.

Iran treba novu vlast

Sigurno je da se režimu vjeran dio vojske sastoji od vjerskih fanatika koji cijeli život kliču "Smrt Americi i Izraelu" i spremni su na borbu do smrti. Dio Iranaca želi da se iz egzila vrati Reza Pahlavi, sin posljednjeg šaha svrgnutog u islamskoj revoluciji, koji kaže da mu je cilj da se Iran pretvori u sekularnu demokraciju. "Ljudi u Iranu su spremni. Mi nismo Irak, nismo Sirija, nismo druge zemlje. Mi imamo sedam tisuća godina povijesti. Ta povijest nam pomaže i mi znamo gdje smo", vjeruje Asghar.

A ovo je Iran prije 47 godina, prije Islamske revolucije, kada su žene mogle nositi i minice, glasati, biti sutkinje ili pilotkinje, kada se posvuda moglo zabavljati, točiti alkohol, živjeti na zapadnjački način. Od tada do danas, Iranci žive u teokraciji, pod cenzurom i zabranama, žene pod hidžabima. I brzi povratak na staro teško je očekivati.

"Trebat će 20 ili 30 godina da se ponovno izgradi sve što je uništeno u 47 godina vlasti mula, a sada i od ovog rata. Zato, neće proći manje od 20 godina dok se Iran ne vrati na tu nultu razinu", kaže Hesam. I tada bi svi Iranci, bez obzira na vjersku ili bilo koju drugu pripadnost, trebali moći živjeti zajedno. "Mi smo puno naroda u Iranu i poštivat ćemo jedni druge. Ako netko hoće uzeti hidžab, demokracija je i mi ćemo to poštivati, kako mi njima, tako i oni nama. Jer mi volimo jedni druge", zaključuje Asghar.

Ali da bi se sve to dogodilo, Iran treba novu vlast. Koja još ne postoji.